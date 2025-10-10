BMW失控 衝破大門直入臥室 毒駕半夜撞茶葉行 87歲婦冤死

BMW車頭全毀變形。（民眾提供）

台中市西區五權路、五權西路口，昨天凌晨三時廿一分發生四十三歲男子劉冠億吸毒後駕駛BMW轎車，失控撞進路口一家茶葉行事故，因撞擊力大，撞破茶行大門後一路衝至後方隔間臥室，當場將睡下舖的八十七歲張李姓婦人撞死，睡上鋪的死者兒子張男頭部受傷；劉男亦傷勢嚴重送醫，抽血驗出體內有二級毒品安非他命陽性反應，車上還被查獲含依托咪酯毒品的喪屍煙彈，全案依公共危險、過失致死罪偵辦。

警方研判，劉男疑因吸毒後反應遲鈍，駕車行經肇事路口時失控出事。相關監視器顯示，劉男案發前，駕駛BMW自南屯區五權西路一路直行，沿路行經廿處路口，都有遵守紅綠燈號停等或通過，但在抵達事故地點前的Y字型路口時，突然高速闖紅燈，衝過馬路隨即撞進茶葉行，撞擊瞬間爆出巨大聲響，茶行鐵門被撞飛、店內撞得滿目瘡痍。

茶葉行9月搬現址 飛來橫禍

據了解，茶葉行登記負責人為死者張李婦，在當地經營逾三十年，原本開在附近，今年九月一日才搬到現址，與未婚小兒子張男同住，因年事已高、行動不便，茶葉行生意由張男負責，張男在新店裝潢時，特別在一樓後方隔了一間臥房，讓母親睡下舖、他睡上鋪，以便隨時照顧，沒想到半夜飛來橫禍，母子天人永隔。

張男送醫頭部縫四針，劉男的血液驗出毒品反應，確認毒駕肇事。

BMW毒駕衝進茶葉行，87歲婦人睡夢中被撞死。（民眾提供）

