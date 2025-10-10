安泰醫院大火9死 藍委蘇清泉緩起訴撤銷 高雄高分檢：重大公安 有無輕重失衡、符合比例…待商榷

東港安泰醫院去年10月大火釀成9死慘案，醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉等人涉犯過失致死等罪獲緩起訴處分，高檢署高雄分署認為不宜，撤銷發回重新偵辦。（資料照）

屏東縣東港安泰醫院去年十月發生大火，釀成九死慘案，醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉等人涉犯過失致死等罪，屏東地檢署以醫院賠償三千多萬元達成和解，今年八月將蘇男緩起訴處分，但高檢署高雄分署認為不宜，撤銷發回重新偵辦。

高雄高分檢指出，此案為重大公共安全事故，屏東地檢署予以緩起訴處分，有無輕重失衡、能否產生預防再犯警惕效果，以及符合比例原則和妥當性，均有待商榷，自應依法撤銷發回續查。

法界人士表示，撤銷緩起訴理由，包括疑點未釐清、程序有瑕疵、違反比例原則等；本案未依職權命令提起公訴，而是發回屏東地檢署，因此蘇案將回歸偵查階段，屏檢偵查後仍可緩起訴或改為起訴，後續發展備受矚目。

重新偵辦 後續發展受矚目

東港安泰醫院是在去年十月三日發生火警，造成八名病患和一名員工死亡，並有多人嗆傷。檢警追查認為，安泰醫院大部分違建，均在蘇清泉任職院長期間興建，並為實質決策者，今年二月間傳喚他到案說明後，諭知五百萬元交保候傳。

屏檢於八月初偵查終結，認定蘇清泉等人觸犯過失致死、違反建築法等罪，因與死者家屬、傷者達成和解，賠償金三千多萬元，被害人撤回告訴，以及醫院長期提供屏南地區醫療服務，具有一定公益性等理由，給予緩起訴處分，蘇清泉另應支付一千萬元公益金。

由於緩起訴處分，依法須報請高雄高分檢同意，二審檢察官審核後，認為屏檢處置不妥，發回重新偵辦。

