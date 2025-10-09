警誤擊斃女乘客 國賠748萬逆轉免賠

桃園市警局八德派出所時任副所長曾沛恩，五年前深夜追緝酒駕拒檢逃逸的吳慶文，吳數度倒車衝撞警車，曾因情況危急朝吳車輛連開五槍嚇阻，誤擊後座楊姓女乘客致中彈身亡，檢方依過失致死罪起訴曾，但歷審均認定曾用槍符合規定，無過失，判無罪確定；民事部分，一審判應國賠七四八萬元，全案上訴，高等法院改判桃園市政府、警方均勝訴、免賠。可上訴。

高院判決指出，吳男兩次倒車撞擊警車，已屬對員警施以強暴行為，且可預見吳會高速行駛逃逸，可能危害公眾的人身安全，加上吳又三次倒車，曾無法排除吳為逃逸不惜倒車撞他，危及其生命，依警械條例規定得使用警械。

請繼續往下閱讀...

另曾是朝輪胎射擊，因車輛加速逃離等情況而誤擊楊女身亡，認定曾是在必要程度內開槍射擊，已盡注意義務，用槍未逾越必要程度，屬依法令的行為，改判不必國賠。

二〇二〇年三月廿七日深夜，吳酒駕搭載李姓、蕭姓男性友人以及楊姓女友人，吳見到警車慌張逃逸，曾見狀追趕。吳駕車狂飆，並倒車衝撞警車三次，曾因情況危急，朝吳的車輛連開五槍，其中兩槍擊中楊女，送醫不治。檢方依過失致死罪起訴曾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法