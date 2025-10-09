美濃大峽谷弊案／傳涉案民代求陳其邁「放我一馬」

美濃大峽谷等盜砂、回填弊案，共有三幫人涉案，彼此互不相識，圖為檢方查扣的怪手。 （橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署偵辦高雄美濃大峽谷案有新進展，辦案人員展開第三波收網行動，針對美濃吉洋里土地遭人開挖後，回填大量建築廢棄物，連日將前美濃鎮長的堂弟羅建昌等四人聲請羈押禁見獲准；據了解，專案人員已逐漸收網，即將要揪出幕後黑手。

高雄市接連爆出多處國土盜採並回填廢棄物案，高市府與檢調展開強力查緝，包括前高雄地檢署檢察官陳正達等十餘人陸續遭羈押，也查扣大批盜挖及載運機具。

陳：不分藍綠辦到底

據了解，專案人員目前已逐漸收攏辦案大網，即將要揪出幕後黑手，美濃地方盛傳，近日被羈押的羅建昌與某涉案的當地民代家屬「玩在一起很久了」，而這名民代的家屬目前已落跑，而民代本身也有開辦合法砂石堆置場，疑似以「合法掩蓋非法」，讓這些傾倒廢棄物的砂石車先去合法掩埋場「過水」，再把廢棄物違法屯入良田裡，隨著檢方偵查步步逼近，而民代擔心最終火會燒到身上，竟托人向高雄市長陳其邁求情「放我一馬」，但遭陳其邁無情回絕，堅持不分藍綠、不分身分背景，一定辦到底。

國民黨立委柯志恩與高雄市議會國民黨團前天召開記者會，指美濃大峽谷案中，某涉嫌違法盜採砂石地主的家人與民進黨立委賴瑞隆團隊關係匪淺，更指涉旗山區永和里長周銹玉的老公是涉案地主之一，賴、周兩人不滿國民黨誣指，昨天前往高雄地檢署控告柯志恩加重誹謗罪。民進黨立委邱議瑩昨天也針對國民黨中央黨部粉專以美濃大峽谷案為題，發布社群圖文，惡意影射她及林姓助理一事，予以嚴正駁斥，強調自己不是地主、也不是盜採者，對於國民黨這種惡意造謠的連連看方式，散播不實資訊、誤導社會認知，近日將委由律師提告。

