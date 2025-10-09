法庭直播立法倉促 法界大反彈

立法院民眾黨團與國民黨團聯手強推「法庭直播」，並挾人數優勢三讀通過。當時民間司法改革基金會等十七個法界團體批評，程序及內容上皆有重大瑕疵。（資料照，司改會提供）

立法院民眾黨團與國民黨團聯手強推「法庭直播」，並挾人數優勢三讀通過。當時民間司法改革基金會等十七個法界團體批評，立法過程倉促、配套不足，盼司法院補足細節，以免新制侵害人民訴訟權。律師房彥輝受訪表示，司法院制定的實施辦法可望緩衝爭議，但仍須防範影像濫用或引發「秋後算帳」的疑慮。

17法界團體憂助長輿論審判

「法院組織法」修正案三讀前，女法官協會、民間司法改革基金會等十七個法界團體批評，該法可能侵害當事人、證人隱私與肖像人格權，甚至助長「輿論審判」。由重量級教授組成的台灣法學會指出，現有旁聽、文字紀錄與判決書上網等、已有監督機制；而影像直播涉及個資與人格權，恐對當事人、證人與鑑定人造成不成比例的傷害。

律師陳立怡受訪表示，外界仍擔心影片可能遭有心人士剪輯甚至變造，蓄意挑起攻訐及社會對立，因此上路後的相關配套仍應謹慎規劃，包含如何在公開情形下，兼顧庭內相關人個資、影音片段如何防範遭不當利用，以及相應罰則與刑責等，後續還需妥善防範。

律師陳君瑋指出，重大案件往往牽扯許多隱私，司法院採「法庭錄影、事後有需要再調閱」方式，可降低直播傷害，還可錄影留下完整過程，有爭議時可事後調閱，有助釐清事實。

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案、政治獻金案，立委張啓楷四月稱民眾黨會提出法庭直播法案，他當時受訪不諱言，支持柯案開庭都現場直播；據悉，當時民眾黨的策略就是想以現場直播，用輿論方式影響審判，藉此救柯，後續民眾黨果真在立法院推動「法庭直播」。

迴力鏢 鄭正鈐案要求不公開審

藍白強推「法庭直播」的迴力鏢之一，是國民黨立委鄭正鈐今年七月八日欠款糾紛開庭，其委任律師要求「不公開審理」，甚至反對讓媒體旁聽，當時還被審判長質疑：「不是要法庭直播？」並以不符合不公開審理事由、駁回請求。

