    首頁 > 社會

    藍白強推法庭直播 司院出招降傷害

    2025/10/09 05:30 記者楊心慧、楊國文、林哲遠、謝君臨、林欣漢／綜合報導
    司法院訂定「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，草案規定影片於事後公開上網、攝影鏡頭不對準當事人拍攝等，此外，檢方與當事人都有抗告權，以適度保障隱私。（資料照）

    司法院訂定「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，草案規定影片於事後公開上網、攝影鏡頭不對準當事人拍攝等，此外，檢方與當事人都有抗告權，以適度保障隱私。（資料照）

    民眾黨為救前黨主席柯文哲，於立法院提案「法庭直播」，藍白聯手在今年六月廿七日強勢表決三讀修正通過「法院組織法」部分條文，將於本月十六日施行；司法院為此訂定「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，草案規定影片於事後公開上網、攝影鏡頭不對準當事人拍攝等，此外，檢方與當事人都有抗告權，以適度保障隱私、降低可能傷害。

    鏡頭不會對準當事人

    採判決後才上網公開

    藍白聯手在三讀通過的修正案，明定法庭直播規定，法律審（最高法院、大法庭）採原則公開、例外不公開，事實審（高等法院、地方法院）採原則不公開、例外公開方式公開播送；涉及重大公益或社會矚目案件時，得依當事人聲請或依職權裁定，以適當方式公開播送；相關辦法由司法院訂定。

    「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」草案有十五條，為免攝影方式對程序參與人造成壓力、適當保障隱私，規定法庭錄影應以單一鏡頭、定向定焦拍攝，不得特寫、不得拍攝國民法官，並於案件裁判宣示或公告後播出。

    當事人若反對公開 可抗告

    另外，由於法庭錄音、錄影公開播送，對當事人權益保障有重大影響，因此規定各當事人均有抗告權，法院裁定後不得再抗告。法庭錄音、錄影的公開以完整播送為原則，但為避免公開播送造成難以回復的損害，法院得依職權或程序參與人請求，採特定範圍或內容予以遮蔽聲音、影像方式播送。

    由於訴訟進行中也可能出現新調查，發現不適合公開的情形，法院應依職權裁定不公開播送，當事人不得提起抗告。

    民眾黨團副總召張啓楷批評，司法院應弄清楚「直播」定義，再訂草案，不要違背立法院推動法庭直播本意及司法公正公開透明的初衷。立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄則說，司院的實施辦法大幅減輕法官遭受「人民公審」干擾的風險，為司法正當性守住底線。國民黨團首席副書記長林沛祥認為，比照美國事後錄影播出沒有不好，但對於關心案件的民眾，公開透明是有必要的。

