女代書揹債上億墜樓亡 女兒控宮廟聯手代銷詐騙

高雄女代書疑遭宮廟與代銷聯手詐騙墜樓亡，家人（左）拿出死者日記交律師（右）提告。（記者黃良傑攝）

找親友一起投資 血本無歸

高市孫姓女代書日前墜樓身亡，女兒昨天向媒體投訴，指母親疑遭私人宮廟聯手房產代銷業者詐騙，受騙總金額達上億元，這些錢都是找來親友一起投資，控訴該宮廟的主持人姊妹和代銷公司的女董連手誆騙母親。

留下兩本日記 註記上新聞

據了解，孫姓女代書（五十六歲）於十月一日在高市鼓山區住處墜樓不治，家人在死者生前留下的兩本日記、書信，其中一本還註記「要上新聞」，家屬決定委由律師陪同在靈堂前召開記者會，指控高雄鳳山某私人宮廟孫姓主持人，聯合代銷公司誆騙死者投資，死者不知情下又廣拉親友投資。

消業障積福報 要求捐獻

家屬指控該宮廟孫姓姊妹長年以「問事解惑」名義，吸收資產頗豐的信眾，藉鬼神之說建立信任，再以消業障累積福報等由，要求捐獻數百萬元，後來又誆其家庭及感情不順，鼓勵其參與投資，稱可給兒女增「福報」，女代書才找四十多名親友，將數千萬元拿給廟方介紹的代銷公司幹部。

家屬泣：連房子都被法拍

家屬泣訴死者每月面臨親友催收利息及債務的壓力，被逼到貸款、賣車，最後連房子都被法拍；死者女兒表示，直到看到母親所留書信，才發現真相，書信中說明了整個「被害」的經過，也希望能向社會大眾曝光，避免更多人上當受害，也透過司法為死者討公道。

遭控的宮廟昨天委託律師發表聲明，指孫女與他人的金錢借貸，與宮廟均無關聯，卻遭受抹黑指控，致使名譽有重大損害，將依法追究法律責任。

宮廟否認捲入 警方追查中

警方透露，鳳山某宮主被控以消業障累積福報為名，鼓勵孫姓女子捐獻「香油錢」，她曾以「捐獻宮廟」名義捐獻三百多萬元，家屬認為她遭宮主詐騙，今年七月已向偵查隊報案，警方已受理並報請檢察官偵辦，近日將通知相關人員到案說明，同時設法防範嫌疑人脫產。

