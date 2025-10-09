為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    律師：債主想以假借據 要求父債子還

    2025/10/09 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    律師錢炳村研判當時債主與同夥可能想以假借據、假本票來要求繼承人承受債務。（本票示意圖）

    律師錢炳村研判當時債主與同夥可能想以假借據、假本票來要求繼承人承受債務。（本票示意圖）

    新竹市驚傳女債主拿偽造借據與本票，到殯儀館捺印債務人遺體手指的驚悚案件，律師錢炳村表示，研判當時債主與同夥可能想以假借據、假本票來要求繼承人承受債務，甚至需抵押土地來達到其「父債子還」的目的。

    民法第一一四八條第一項規定，繼承人自繼承開始時，承受被繼承人財產上之一切權利、義務。

    錢炳村表示，二〇〇九年修法前採概括繼承原則，繼承人須無限清償被繼承人債務。修正後的民法第一一四八條第二項，增訂法定有限責任，「繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。」這是為了避免繼承人不知法律規定，而未於期限內辦理限定繼承或拋棄繼承，導致背負巨額債務的遺憾。

    以「按捺遺體指印」案來說，女債主可能想藉由偽造本票與借據，藉以達到詐騙繼承人的目的，希望債權人能同意抵押土地或償還債務，然因其犯行被揭穿，因而未能得逞，同時因民法規定「債務以因繼承所得遺產為限，負清償責任」，使得繼承人得以避免因概括承受債務人生前債務而受苦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播