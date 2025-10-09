律師：債主想以假借據 要求父債子還

律師錢炳村研判當時債主與同夥可能想以假借據、假本票來要求繼承人承受債務。（本票示意圖）

新竹市驚傳女債主拿偽造借據與本票，到殯儀館捺印債務人遺體手指的驚悚案件，律師錢炳村表示，研判當時債主與同夥可能想以假借據、假本票來要求繼承人承受債務，甚至需抵押土地來達到其「父債子還」的目的。

民法第一一四八條第一項規定，繼承人自繼承開始時，承受被繼承人財產上之一切權利、義務。

錢炳村表示，二〇〇九年修法前採概括繼承原則，繼承人須無限清償被繼承人債務。修正後的民法第一一四八條第二項，增訂法定有限責任，「繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。」這是為了避免繼承人不知法律規定，而未於期限內辦理限定繼承或拋棄繼承，導致背負巨額債務的遺憾。

以「按捺遺體指印」案來說，女債主可能想藉由偽造本票與借據，藉以達到詐騙繼承人的目的，希望債權人能同意抵押土地或償還債務，然因其犯行被揭穿，因而未能得逞，同時因民法規定「債務以因繼承所得遺產為限，負清償責任」，使得繼承人得以避免因概括承受債務人生前債務而受苦。

