女債主借瞻仰遺容 偷按欠債人遺體指紋

李女到新竹市立殯儀館追思園，假借瞻仰遺容機會，將彭男遺體手指按捺印泥，並蓋印指印於借據抵押文件及本票。（記者蔡彰盛攝）

債務糾紛 得知死訊衝殯儀館

前所未聞！追債竟然追到債務人死了都不放過！新竹李姓婦人與彭男有債務糾紛，得知彭男過世後，六小時就衝到殯儀館，假借瞻仰遺容機會，趁機拿起彭男遺體手指，在借據與面額八五〇萬元的本票上捺印，營造彭男生前同意抵押土地且開本票的假象，新竹地院依偽造有價證券罪將她判刑兩年。

營造生前同意抵押土地假象

法官調查，李女與彭男有債務糾紛，明知彭男已於今年二月二十一日死亡，竟先由「小瑋」、「威哥」以彭男名義，於借據抵押文件借款人欄偽造彭男的署名，而偽造彭男名義為借款人的借據抵押文件一張。

另於本票發票人欄偽造彭男署名一枚，而偽造彭男名義為發票人的本票一張，發票日期為二〇二〇年五月廿三日、票面金額八五〇萬元。

現場人員察覺有異 通報家屬

李女當天上午趕往新竹市立殯儀館追思園，假借瞻仰遺容機會，將彭男遺體手指按捺印泥，並蓋印指印於借據抵押文件及本票，以此方式表示彭男有向她借款，並同意以名下土地作為抵押及負發票人責任之意，足生損害於彭男繼承人。

經現場人員察覺有異，立即通報家屬，家屬旋即報警，扣得借據抵押文件、本票、印泥，才得知上情。

偽造有價證券罪 判刑兩年

法官審酌李女僅因欲保全債權之用，即率為偽造私文書及偽造有價證券犯行，除生損害於彭男繼承人外，亦擾亂票據信用交易秩序，確有不當，考量其犯後坦承犯行，態度尚可，且偽造本票並未進入交易市場廣泛流通，對於金融交易秩序及市場交易信用危害尚屬有限。

法官認為李女經此次偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，依偽造有價證券罪判刑兩年、緩刑五年，且需向公庫支付五萬元，以及提供九十小時義務勞務。

