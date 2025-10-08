兄如廁驚見失聯弟枯骨 生前慘遭連環騙

許男因詐騙案家破人亡，家屬甚至無力負擔喪葬費。張雪如議員（右）前往協助喪葬事宜。（快樂天堂基金會提供）

彰化縣五十六歲許姓男子誤信網路投資詐騙，因而負債一一六八萬元，去年父親節離家後音訊全無，家屬苦尋未果，胞兄六日中秋節到果園祭拜地基主，尿急走進廁所，驚見一具穿紅衣枯骨，竟是失蹤十四個月的親弟弟，此案可能有多名車手與行騙者，警方只抓到取簿手兼車手陳舜良一人，他共犯下十一起詐欺案，但僅合計判刑二年。

取簿手兼車手 犯11案判刑2年

據了解，許男與妻子在彰化經營冰飲店十多年，非富有但生活無虞，二〇二三年四月至六月間，他誤信網路投資詐騙，投資股票與虛擬貨幣皆血本無歸，他一度報案指遭詐四百萬元（實際可能更高），詐騙集團卻又找假地政士與律師合謀再騙他，許男變賣房產、向地下錢莊借錢，又向法院聲請破產，當時債務是一一六八萬，法院准予啟動更生程序。

判決書指出，需錢孔急的許男，二〇二三年六月在臉書見詐騙集團刊登「小額借貸」廣告，透過LINE與對方聯繫，騙徒以「測試金流」為由，騙他寄出提款卡，沒借到錢，卻淪為人頭帳戶，陳男就是拿提款卡包裹的取簿手，同時兼任取款車手，盜領十名被害人共六十三萬餘元，同年七月落網，至於是誰詐取許男的錢，警方尚未破案。

彰化地院依加重詐欺罪共十一罪，判處陳男各一年一月至一年二月，合併執行二年，沒收犯罪所得九六一八元，併科罰金四千元，其中，取走許男提款卡判刑一年一月。

彰化縣議員張雪如表示，前年四月許男就來陳情且報案，不料，同年六月又誤陷假借貸，債務越滾越大，負債一千多萬元，去年父親節不告而別，家屬焦急尋找十四個月，沒想到本月六日中秋節在自家果園尋獲，重逢時只剩一具枯骨，身上還穿紅衣。

彰化地檢署表示，依現場跡證跟家屬指認，死者可能是許男，但仍需比對基因確認，至於許男生前被騙的涉案人，將持續偵辦調查。

