    社會

    涉聯手台灣優力詐銀行團39億╱石化業教父陳武雄 判4年半

    2025/10/08 05:30 記者楊國文／台北報導
    「石化業教父」前國策顧問陳武雄涉聯手台灣優力詐銀行團39億 高院判刑 4年6月。 （資料照）

    「石化業教父」前國策顧問陳武雄涉聯手台灣優力詐銀行團39億 高院判刑 4年6月。 （資料照）

    台灣優力連鎖加油站十多年前背負鉅額債務，時任董事長謝勝峰被控聯手前國策顧問、有「石化業教父」之稱的和桐集團創辦人陳武雄等人，涉虛偽增資，詐騙銀行團放貸卅九億多元，但陳早一步潛逃中國遭通緝，後治療癌症返台歸案；高等法院昨維持一審判決，依銀行法判高齡八十三歲的陳武雄四年六月徒刑，台灣優力應將未扣案犯罪所得七點八億多元發還被害人或沒收。可上訴。

    台灣優力應將未扣案犯罪所得7.8億還被害人

    檢方指控，台灣優力資本額為六億餘元，二〇一〇年背負鉅額債務，陳武雄、謝勝峰及時任總經理郭應志等人，為取得銀行團聯貸，跟多位金主借款虛偽增資，製造不實交易紀錄，取得銀行團聯貸卅九億多元；台灣優力仍爆發財務危機，新北地檢署將陳武雄等人起訴。

    審理時，陳武雄因捲入和鑫光電內線交易案被判刑，潛逃中國被發布通緝。

    高等法院後依違反銀行法第一二五條將謝勝峰判刑三年八月並將郭應志判刑三年六月，其他另有配合虛偽增資的多名企業負責人被判有罪，已上訴。

    陳武雄潛逃中國 為治療癌症返台

    二〇二一年，陳武雄為治療癌症返台，新北地院依銀行法判陳四年六月，台灣優力公司詐貸卅九億多元，扣除已返還部分，未償還且未扣案的七點八億多元，應發還被害人或沒收、追徵其價額。全案上訴，陳武雄仍否認犯罪，高院不採信，昨判決上訴駁回。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    熱門推播