為22元車資 推站務員墜鐵軌險奪命／逃票男殺人未遂收押

陳男狠推站務員墜入鐵軌，站務員整個人重摔軌道、呈「大字型」倒地。（民眾提供） 警方昨天將陳男依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。 （民眾提供）

台鐵五權站六日下午一名三十九歲陳姓街友，因「無票闖入」月台遭站務員攔查，只為了二十二元車資，短短幾句話後竟情緒失控，猛力將站務員推下一一五公分高的月台邊緣，下一秒即有列車從隔壁軌道進站，差點釀成奪命悲劇，當天晚上他即被逮補，昨天被依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方認定他有逃亡之虞，聲請羈押禁見獲准。警方指出，陳男居無定所，平時流連台中火車站與周邊地區，前天下午從五權站欄杆間狹縫鑽入月台，被站務員發現後上前攔查，監視器畫面顯示，當時站務員冷靜趨前詢問：「先生，請出示車票。」未料陳男回應不到三句話突然情緒失控，後退一步再暴衝上前，雙手猛力推撞，導致站務員整個人重摔軌道、呈「大字型」倒地。

當時隔壁軌道正有列車進站，驚險瞬間令人捏一把冷汗，所幸站務員雖腳部骨折，仍在短時間內憑意志力自行爬上月台脫困，並無生命危險，現場其他旅客與清潔人員驚魂未定，立即通報鐵路警察協助，警方根據監視器畫面與民眾指認，循線追蹤至建國南路一帶，於晚間六時許將陳男逮捕歸案。

請繼續往下閱讀...

經查，陳男當時想自五權站搭列車到台中站，為了省區區二十二元車資，從五權站欄杆處鑽進，再闖入月台逃票，站務員接到通報上前查問，陳男突然情緒暴走，差點釀人命。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法