    自由日日Shoot》台智光案重判8年半 交保不到二個月／陳重文 又操盤父農會理事長賄選

    2025/10/08 05:30 記者劉詠韻、董冠怡／台北報導
    涉貪交保不到兩個月，陳重文又涉父親的北投區農會理事長賄選案。（資料照）

    國民黨台北市議員陳重文涉嫌利用職權施壓北市社會局，讓公托中心監視器雲端系統建置案由台智光承辦，台智光再轉包給其成立的立錡公司，不法所得三二一萬餘元；台北地方法院依圖利罪判刑八年六月、另判六月得易科罰金，羈押六個多月後，法院去年十月裁定八百萬元交保、佩戴電子腳鐐。未料，陳重文交保獲釋不到兩個月，十二月又因操盤父親的北投區農會理事長賄選案被檢方偵辦；士林地檢署昨偵結，依違反農會法「交付財物罪」起訴。

    檢方調查，北市府二〇一一年與台智光簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」BOT合約，由台智光建置全市光纖網路並擁有廿五年經營權。陳重文藉議員職權索資、質詢及施壓，促使社會局將公托中心監視器系統建置案納入台智光BOT架構，他並與友人康立錡成立立錡雲端公司，承攬設備採購業務。

    台智光察覺該案與陳重文關聯密切，遂向立錡公司採購監視器等設備；立錡公司再轉包給康立錡獨資的維礦公司履約，使陳重文藉層層轉包獲取三二一萬餘元不法利益。

    去年三月十四日，北檢指揮廉政署搜索約談陳重文等人，北院三月廿一日對陳重文裁定羈押禁見，並於五月裁定延長羈押兩個月。北檢七月起訴，十月一日，法院認定無羈押必要，改裁以八百萬元交保；然而，陳重文交保獲釋不到兩個月，為保父親陳思宗取得理事長一職，又以高價威士忌洋酒對多名農會理事行賄，藉此換取選票承諾。

    對此，陳重文認為是地方派系挾怨檢舉，並喊冤陪父訪友竟被誤認涉入不法，相信司法終將還給父子清白；北市府產業發展局說，案件尚未判決定讞，現階段無需重選理事長。

