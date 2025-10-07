女恍神扔百萬還否認 拾荒翁送警局

祝女將裝有百萬現金的背包丟在路邊花圃（圓圈處），被拾荒翁撿走送交 警局。 （記者陸運鋒翻攝）

祝姓女子日前將裝著百萬現金的背包，丟棄在新北市永和一處花圃，被拾荒的紀姓老翁拾獲送交永和警分局，警方原本懷疑是詐騙款項，歷經兩個多月抽絲剝繭清查，並未發現任何異狀，研判祝女應是精神狀態不佳才會如此，近期將發還。

去年賣屋贈鉅款 同事還她母親

據了解，卅七歲祝女去年出售房產，她曾將大筆現金贈與同事，同事感到困惑，因此通知祝母將錢領回。

請繼續往下閱讀...

警方調查，祝女在八月三日清晨外出，步行約兩分鐘後，將背包棄置永和福和路花圃後離去，過了十分鐘左右，正在撿取資源回收物的紀翁發現打開後，驚見除了有一百萬元現金外，還有未拆封AirTag追蹤器四個及燒肉禮券四張，他連忙跑到附近派出所報案。

警方對於民眾拾獲大筆現金不敢大意，經調閱影像聯繫祝女釐清，但她否認背包是自己所棄置，而祝母則稱女兒近日有精神不佳情況，致使百萬現金懸案陷入膠著。

警方指出，起初懷疑有兩種可能，其一是祝女為詐騙集團車手，另一種是祝女為詐騙案被害人，持續回溯追查其行蹤後，發現祝女當天拿著大筆現金走出家門，因此，倘若她是詐騙集團成員，詐團不太可能會讓她將贓款帶返家，進而排除她是詐騙集團成員。

警抽絲剝繭查兩個月 近期將歸還祝女

警方持續朝祝女可能是詐騙被害人方向清查，經過兩個多月調閱金流、影像，並未發現祝女手機有詐騙紀錄，帳戶金流也無異常，且均由她本人多次小額提領，確認這筆百萬現金是乾淨的，研判祝女確實精神狀況不穩才會如此，近期將發還百萬現金，至於拾獲的紀翁若提出要求，將可獲百萬元的十分之一，也就是十萬元報酬。

警方清查背包內物品後，驚見有一百萬元現金。 （記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法