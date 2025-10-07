幫小王養女兒11年 前妻判賠一半扶養費

男子阿律幫「小王」養女兒提告求償扶養費，台南地院判阿律的阮姓前妻要賠一半撫養費。（資料照）

男子阿律與阮姓女子婚後育有兩名女兒，因次女出生後五官與阿律及家族成員不同；又聽說阮女疑有外遇，委託鑑定確定次女不是阿律所生。阿律不甘心平白幫阮女與阮的「外遇小王」扶養女兒約十一年，要討回這些年的扶養費。台南地院判認阿律付出的扶養費為一百八十六萬元，阮女須分攤一半、要賠阿律九十三萬元。

阿律（化名）與阮女在二〇〇九年結婚後，婚姻歷近九年，於二〇一八年中離婚。阿律主張，與阮女結婚後生有兩名女兒，但次女於二〇一四年出生後五官和他及長女、家族其他成員都不同；又聽說妻子疑有外遇情事，於是直到二〇二四年十二月委請第三方鑑定單位鑑定他與次女有無親子血緣關係？

請繼續往下閱讀...

鑑定單位報告「明確排除」阿律與次女有一親等直系血親關係，阿律赫然覺醒幫別人養了十年的女兒且扶養迄今，縱然阿律與阮女離婚後，次女仍由阿律扶養。阿律根據行政院主計處公布的台南市每人月平均消費支出，主張前妻支付二百五十一萬多元扶養費。

一審法官依據鑑定報告，認定其次女不是阿律所生，阿律與次女沒有血緣關係、即無扶養義務，阿律依法可向阮女討回扶養費。

律師︰若不知生父 另一半難求償

法官說，阿律次女住在南部，依行政院主計處公布南市平均每人月消費支出與阿律財力非佳等考量，認定次女一月扶養費應以一萬五千元計算，累計從二〇一四年底到二〇二五年三月底，阿律支出的次女扶養費為一百八十六萬元，阮女應與次女的生父（即外遇對象）平均分攤這筆費用，阿律可向阮女求償半數的扶養費（九十三萬元）；此案還可上訴。律師施志遠認為，阿律必須明確知悉次女的生父是何人，若無法確認生父對象是誰，這一半扶養費恐求償無望。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法