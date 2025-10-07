竹聯旭仁會吸收理專吸金5千萬 首腦判5年半

竹聯幫旭仁會成員施孝龍吸收理財專員吸金五千萬，警方查扣名錶等證物。（資料照）

竹聯幫旭仁會要角施孝龍涉嫌成立「無雙國際」公司，對外以「投資房地產週轉」名義吸金、強調投入資金可獲十二％至廿六％高額年息，並吸收一名理財專員，藉由理專掌握的高資產客戶名單招募投資，吸金高達五二七八萬元，新北地院審理後依違反銀行法非法經營收受存款業務罪，判處施五年六月徒刑，施另涉逃漏稅等行為判刑八月，此部份得易科罰金，犯罪所得宣告沒收或追徵其價額。

同案被告部分，理專柯力維、無雙國際登記負責人王翰宇等六人，分別判處三個月至四年六月不等徒刑；全案可上訴。

檢警調查，施男成立「無雙國際」，聲稱若借款給無雙公司投資房地產的話，年利率高達十二％至廿六％且保障還本，再招攬柯男等人當業務，從柯男人脈或擔任理專時結識的客戶等管道招募投資。

檢警調查，有十名被害者受騙投入資金，金額約落在五十萬元至四百萬元之間，也有一名被害者投資二九三八萬元最多；施男等人則以上述手法，吸金共五二七八萬元，柯男等業務可從中賺取零〇．五％至一％佣金。

檢警二〇二三年間發動搜索，查扣現金四十五萬元、六只名錶、卅件金飾珠寶等物，並向法院聲請扣押台北市內湖區一處房產獲准，複訊後聲押禁見施、柯兩人，法院則裁定施男羈押禁見、柯男四十萬元交保，全案於同年十二月間起訴。

合議庭認為，施男等人所為助長投機風氣，擾亂社會經濟，對國家金融秩序管理造成危害，造成被害人損害不少，情節非輕，施犯後矢口否認，未能和解賠償，判處上述徒刑。

