免費送韓團桌曆 女粉付運費被詐12萬

警方製作假網購詐騙宣導，提醒民眾勿上當。（記者姚岳宏翻攝）

騙網銀轉帳驗證 轉空存款

小心社群平台暗藏詐騙，一名小資女追星族在Threads看到「免費贈送韓國團體桌曆，只需支付運費」貼文，雙方私訊聯繫，對方要她透過購物網站支付運費，後以「未開通實名認證」、「需網銀轉帳驗證」為由，要求她以網路銀行操作轉帳，小資女依指示操作，發現帳戶內存款十二萬餘元全遭轉出，方驚覺受騙。

警方調查，張姓女子上月廿四日在網路看到免費送韓團桌曆貼文，應對方要求以Threads及Instagram私訊，由於談論都是追星話題，張女放下戒心，點擊對方提供的購物網站連結，進行下單並支付運費。

張女下單後，卻顯示「未開通實名認證服務」，詐騙集團引導張女至LINE平台，與假冒的客服專員聯繫，並提供LINE ID及假客服連結與張女連繫，隨後以「需網路銀行轉帳驗證」為由，要求張女以網路銀行操作轉帳，並稱此操作不會實際轉出錢，張女依指示操作，等發現帳戶存款全遭轉出，才知上當。

刑局︰詐團常以贈品、免運當餌

刑事警察局呼籲，詐騙手法日益翻新，社群平台已成為詐騙溫床，歹徒常以「贈品」、「免運費」、「限時優惠」吸引點擊，再透過假網站或假客服誘導民眾操作轉帳，警方提醒，務必確認交易平台真偽，切勿點擊來源不明的連結，購物網站及超商物流均不會要求網銀轉帳驗證，若接獲疑似詐騙訊息，應保持冷靜，立即撥打一六五反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

