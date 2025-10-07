台美破獲 16槍拆成零件藏五金工具╱槍械走私集團 主嫌判8年半

我國主任檢察官陳照世（右）將在美查扣的槍枝零件等證物運送回台。 （資料照）

警政署近幾年來雖強力查緝槍枝，槍擊案件數量明顯下降，但仍不斷傳出殺手當街開槍，造成地方仕紳或角頭大哥身亡，可見槍械危害國內治安的嚴重性。去年更有男子謝元淳等人在美購得制式槍枝後，利用進口五金工具名義，挾帶槍枝零件進入國內，所幸在台、美合作下，成功查扣十六支制式手槍，並將謝男逮捕到案，法院判處謝男等人七年四月到八年六月不等徒刑。

警政署大執法 偵破率逾9成

警政署雖加強執法，大幅度降低槍擊案件，且偵破率高達九成以上，但仍發生不少憾事。如曾任台南市商業會理事長的林士傑去年七月八日清晨外出時，慘遭槍手射擊身亡；前年也發生，桃園黑幫「黑人家族」老大郭信一遭當街射殺；同年也發生一名鹹粥店周姓常客，因追不到老闆娘竟開槍殺人。

請繼續往下閱讀...

而黑幫分子為取得槍枝，甚至將腦筋動到國外，利用進口五金零件、工具模式，將制式槍枝零件進口來台組裝。去年五月間，具有台、美雙國籍的男子謝元淳與美國同夥以進口五金零件名義，分批要將十六把槍枝運送到國內，美國國土安全檢察署獲報後，轉報我國檢警共同偵辦。

檢警調查，謝男透過美國共犯取得制式槍枝後，再以五金工具、零件等名義分批進口來台，利用工具掩飾槍枝零件，企圖化整為零；所幸，其中四包已被美方攔獲，剩餘的一件包裹則被寄往台灣。

偵辦人員循包裹追人，發現該包裹寄到某機車行內，先、後揪出彭士軒、鄭承濬、葉子賢、邱偉坪等四名犯嫌，再循線逮捕主嫌謝男，並持續追查在美共犯。基隆地檢署偵訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪將謝男等人起訴。

基隆地院法官審理後認為，謝男等五人均觸犯槍砲彈藥刀械管制條例中的非法運輸制式手槍等罪，分別判處有期徒刑七年四月到八年六月不等徒刑，併科罰十萬至三十五萬元不等罰金。

此次查獲的槍枝中，不乏黑幫最愛的金牛座手槍、CZ廠半自動手槍、及GLOCK廠手槍，還有少見的FN廠袖珍型半自動手槍、MASADA 9S等手槍，若該批精良槍械若流入黑市，恐嚴重危害社會治安。

檢警查扣的槍枝零件，能夠組成16 把制式手槍。 （記者吳昇儒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法