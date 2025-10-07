為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    仿頭文字D封路 找妹仔觀賽助興 速克達競速飆車 警逮10人送辦

    2025/10/07 05:30 記者徐聖倫／新北報導
    警方兵分多路逮獲鄭男與九名車手，並查扣非法競速的10部機車。（記者徐聖倫翻攝）

    警方兵分多路逮獲鄭男與九名車手，並查扣非法競速的10部機車。（記者徐聖倫翻攝）

    廿七歲鄭姓男子利用LINE群組號召愛騎速克達的同好飆車競速，路線從新北市鶯歌走環河路線經過樹林，終點定在土城，賽事安排模仿動漫「頭文字Ｄ」，過程中甚至派人封路，不讓其他用路人經過，嚴重影響交通。新北市警察局交通大隊蒐證後報請新北地檢署指揮偵辦，警方兵分多路逮獲鄭男與九名車手，除依公共危險等罪嫌送辦外，還開出四十六張罰單，金額超過四十一萬元。

    開出46張罰單 金額逾41萬

    警方調查，鄭男於八月廿二日號召九名車手，騎乘「速克達」從鶯歌為起點，延著環河道路競速，並以土城擺接堡路為終點，鄭男安排汽車、機車在重要路口封路，不讓其他用路人經過，還找來不年輕辣妹、觀眾來觀賽助興，行徑非常囂張。

    新北市交大獲報蒐證，透過車牌、監視器等掌握所有涉案車手身份，九月卅日逮捕鄭男等十人，其中還有車手持有K他命，一併被警方扣回，警方查出，鄭男從事這種非法賽事已經半年，但未有賭博行為，這些人多半是機車行員工，以及這些員工的好友。

