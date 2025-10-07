提供帳戶助詐團洗錢99萬未遂 職籃啦啦隊女孩「闕闕」 判刑3月

職籃台新戰神啦啦隊女孩「闕闕」，因提供帳戶助詐團洗錢99萬未遂，被判處有期徒刑三月。（翻攝「闕闕」臉書）

台灣職業籃球大聯盟台新戰神啦啦隊女孩「闕闕」，因將其名下銀行帳戶提供給詐騙集團收取九十九萬餘元騙款，「闕闕」還依詐團指示企圖將帳戶內金額轉帳購置虛擬貨幣洗錢，因銀行控管而未得逞，桃園地院依違反洗錢防制法將她判處有期徒刑三月，得易服勞役，併科罰金三萬元，緩刑二年。

還依詐團指示購虛幣 幸銀行控管未得逞

「闕闕」今年七月經歷警察盤查風波，近日卻傳出將帳戶提供給詐團遭判刑。判決指出，「闕闕」於二〇二三年十一月、十二月某日將其名下銀行帳戶提供給綽號「瑋祥」所屬的詐騙集團使用，該詐團於二〇二四年元月五日以假投資詐術誆騙張姓女子，張女將九十九萬二千元匯入「闕闕」所提供的帳戶，「闕闕」還依詐團指示於同日欲將款項轉出用以購買虛擬貨幣，幸銀行風險控制限制提領而洗錢未遂。

請繼續往下閱讀...

經被害人報案，檢警查出詐團使用帳戶是「闕闕」所有，通知她到案，「闕闕」坦承提供帳戶給他人是為求職，不知道對方用來詐騙。

法官勘驗「闕闕」其與詐團成員「瑋祥」間對話紀錄，顯示所從事工作只需提供帳戶、待匯入款項後，代購虛擬貨幣後交付「瑋祥」即可，認定其涉洗錢未遂。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法