為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    提供帳戶助詐團洗錢99萬未遂 職籃啦啦隊女孩「闕闕」 判刑3月

    2025/10/07 05:30 記者余瑞仁／桃園報導
    職籃台新戰神啦啦隊女孩「闕闕」，因提供帳戶助詐團洗錢99萬未遂，被判處有期徒刑三月。（翻攝「闕闕」臉書）

    職籃台新戰神啦啦隊女孩「闕闕」，因提供帳戶助詐團洗錢99萬未遂，被判處有期徒刑三月。（翻攝「闕闕」臉書）

    台灣職業籃球大聯盟台新戰神啦啦隊女孩「闕闕」，因將其名下銀行帳戶提供給詐騙集團收取九十九萬餘元騙款，「闕闕」還依詐團指示企圖將帳戶內金額轉帳購置虛擬貨幣洗錢，因銀行控管而未得逞，桃園地院依違反洗錢防制法將她判處有期徒刑三月，得易服勞役，併科罰金三萬元，緩刑二年。

    還依詐團指示購虛幣 幸銀行控管未得逞

    「闕闕」今年七月經歷警察盤查風波，近日卻傳出將帳戶提供給詐團遭判刑。判決指出，「闕闕」於二〇二三年十一月、十二月某日將其名下銀行帳戶提供給綽號「瑋祥」所屬的詐騙集團使用，該詐團於二〇二四年元月五日以假投資詐術誆騙張姓女子，張女將九十九萬二千元匯入「闕闕」所提供的帳戶，「闕闕」還依詐團指示於同日欲將款項轉出用以購買虛擬貨幣，幸銀行風險控制限制提領而洗錢未遂。

    經被害人報案，檢警查出詐團使用帳戶是「闕闕」所有，通知她到案，「闕闕」坦承提供帳戶給他人是為求職，不知道對方用來詐騙。

    法官勘驗「闕闕」其與詐團成員「瑋祥」間對話紀錄，顯示所從事工作只需提供帳戶、待匯入款項後，代購虛擬貨幣後交付「瑋祥」即可，認定其涉洗錢未遂。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播