判刑確定 宜縣狼師猥褻4生 終身不得任教

宜蘭縣驚傳游姓國小教師猥褻四名未成年男學生，被宜蘭地院判處一年四月確定。（記者江志雄攝）

宜蘭縣游姓國小男師猥褻四名未成年男學生，藉此刺激及滿足性慾，宜蘭地方法院審結，判處有期徒刑一年四月，得易科約四十八萬元罰金，檢察官及游男均未上訴，全案確定。

宜蘭縣政府教育處昨天回應，涉案的游姓教師是名代理教師，去年爆出此案後，校方調查屬實即予停聘，將他登錄不適任教師系統，終身不得任教。

檢方調查，今年五十多歲的游姓教師，二〇二一到二〇二四年間擔任宜蘭縣某國小教師，結識四名曾在他任教學校就讀的男學生，為了滿足自己的情慾，陸續找他們到其住處分別加以猥褻，東窗事發後，學生家長憤而提告，游男在警詢及偵查中均坦承不諱。

游姓教師雖未違反受害學生的意願，但案發期間，受害學生都未成年，第一次被猥褻時未滿十四歲，第二次十四歲以上未滿十六歲，檢察官認定犯行明確，今年一月偵結起訴，移審宜蘭地院。

承審法官斥責游姓教師無視受害學生對性自主權觀念尚未成熟，僅為滿足個人性慾，對四人猥褻各二次，嚴重戕害年幼學生身心健康及正確性觀念發展，惟念其坦承犯行，並與被害人和解，各量處之刑得易科罰金。

游姓教師犯對於未滿十四歲之男子為猥褻、對於十四歲以上未滿十六歲之男子為猥褻，合計八罪，應予分論併罰，各處三月到六月不等刑期，審理期間，受害男學生提及予以緩刑宣告，但法官認為，此案受害人四人，應有相當制裁，才足以讓被告心生警惕，不宜緩刑，全案最近審結，應執行有期徒刑一年四月，得易科罰金。據了解，游男採易科罰金執行完畢。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

