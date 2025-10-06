警政史秘辛》白色恐怖「清鄉」 警察舉報「毆打外省人奸徒」

偵查奸徒名冊中記載舉報「毆打外省人」（紅圈處）犯罪情形。 （記者陳冠備攝）

二二八事件後，台灣進入肅殺的「清鄉」白色恐怖時代，彰化縣員林市警察故事館收錄的三份老文件，就呈現當年風聲鶴唳、社會相互猜疑的政治恐怖氛圍，其中，最罕見的是一份由兩名基層員警，於當年五月聯名寫給長官的「二二八事件奸徒名冊」，列名的首位奸徒，是一名「毆打外省人」的理髮店老闆。

「清鄉」指透過軍警 深入鄉間緝捕惡人

「清鄉」一詞源於一九四七年二月底爆發二二八事件後，國府軍隊三月於基隆登陸展開鎮壓後，時任台灣省行政長官兼警備總司令陳儀，發布「為實施清鄉告民眾書」，「清鄉」意指透過軍警武力，深入鄉間掃蕩緝捕處決「奸徒惡人（政治犯）」，為隨後的白色恐怖揭開序幕。

警察故事館收藏的「二二八事件奸徒名冊」，內容是原泉派出所（現為彰化縣警察局田中分局源泉派出所）的上級警督，在二二八事件當年四月，通令各派出所，對二二八事件「奸徒活動情況迅速具報」，兩名基層員警列出的奸徒名冊，第一位是廿七歲理髮店老闆賴周，犯罪情況是「在二水火車站前毆打外省人」。

另一份當年九月由員林區警察所長黃袁初，答覆上級的「呈復表」，大意是上級要求調查居民楊炳榮「參加叛亂情形」，所長立刻派員警張維欽詳查，卻發現楊民被指控參加叛亂，在日治時代曾任保甲聯合會長、皇民奉公會幹事等「並無實據」，所長又請巡官謝四配「密查」，結果與張員的調查相符。

特殊的是，警察故事館還收藏一份罕見的民間「報告書」，是時任大村村長賴萬興寫給台中縣警察局長的「向警察自清報告」，指經營報社的居民賴維煊（可能是村長親戚），二戰後從海南島歸台，但與家族相處「難得和諧」而搬走，至於此人在二二八事件參加「員林青年隊」並擔任幹部，「未得確信，唯有聞及風說（只有聽到傳聞）」，報告也見證「清鄉」時代，人人自危、地方政治領袖無奈的壓力。

