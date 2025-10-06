警政史秘辛》長官畫大餅 警養豬種檳榔補貼薪水

員林警察故事館收藏「空飄匪偽傳單」，極為罕見。 （記者陳冠備攝）

台灣的警政史可追溯至日治時代，長達一三〇年的警政史，有著諸多鮮為人知的制度秘辛，包括一九五〇年代的警察「業餘造產」，當年警察待遇不高，遂有種田養豬，賺錢補貼薪水的政策，長官還畫大餅宣稱，未來收成獲利驚人，「對員警待遇之改善，將有美麗的願景」，令人難以置信的是，警察種植最多的果樹，竟是現在政府積極輔導剷除轉作的檳榔。

彰化員林警察故事館 重現史實

彰化縣員林市警察故事館，前身是日治時代的「員林郡役場官員宿舍」，二〇一三年底轉型為免費參觀的警察故事館，展示台灣近百年的警察文物。其中，記錄南彰化十二間派出所基層警察「業餘造產」的文件，被視為鎮館之寶之一，重現一九五〇至一九六〇年代，員警養豬養魚種檳榔賺錢的史實。

解說員、退休警官何芳棋指出，「業餘造產」源於日治時代，總督府鼓勵員警在派出所周邊，開墾種菜增加收入，國民政府來台沿用此制度。

他回憶說，當時員警戲稱「上午巡邏、下午插秧」，週末還得收成、賣農產品，所得補貼伙食與勤務油料。有趣的是，從館藏文件中發現，種植最多的果樹竟是檳榔，共種植一九八三株，其次是荔枝二七九棵，長官還畫大餅宣稱，三年後收益可達一萬多元，五年後收益六萬多元，十年後更可達廿七萬餘元，呈「倍數」成長，當年一碗陽春麵才二元，廿七萬元可是驚人獲利。

館內收藏罕見的空飄匪偽傳單

另外，館內收藏的「空飄匪偽傳單」也極為罕見，主因是當時偷藏傳單是「通匪」，被查到恐送綠島坐牢，因此流傳至今的傳單甚少。何芳棋說，一九七〇至八〇年代是空飄傳單最盛時期，常見秋收之後，偶有空飄餅乾口糧與手錶，或整捆傳單落在農地，他當時負責收繳，民眾拿傳單可換郵票，他再清點造冊銷毀。

這些中共傳單中，最經典的是台美斷交時，一張傳單畫著下跪的蔣經國，向衣服繡有美國國旗的人，哀求「貴國請不要拋棄我」，與現在的「疑美論」堪稱是異曲同工。

解說志工楊翠蓉說，兒時就常見傳單從天而降，學校叮囑「不能偷藏，否則就是匪諜」，當時我方也常空飄傳單到對岸，她長大後從中國商人口中得知，中國客最愛到日月潭與阿里山之因，竟是當年國府空飄傳單，常用兩地風景宣傳台灣的美麗富足。

員林警察故事館前身為「員林郡役場官員宿舍」。 （記者陳冠備攝）

員林警察故事館展出罕見的毒氣警報設備。（記者陳冠備攝）

