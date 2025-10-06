為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    汰換燃油老車不再只有Gogoro／北市警用電動機車 新車亮相

    2025/10/06 05:30 記者王冠仁／台北報導
    北市警今年採購新款電動機車已配發給外 勤使用。 （記者王冠仁攝）

    北市警今年採購新款電動機車已配發給外 勤使用。 （記者王冠仁攝）

    為落實環保政策，台北市警局從二〇一八年起採購電動機車並逐年汰舊老舊燃油機車，目前警用機車有超過六成是電動機車。不過，北市警以往採購的車種為Gogoro，隨著一般民眾騎乘Gogoro的人數增多，曾有同仁到換電站換到沒充飽的電池，陷入「里程焦慮」。為了避免「雞蛋全放在同一個籃子」，北市警今年度採購的電動機車，就出現「新面孔」車種KYMCO S7 Keyless EA25AA，普遍受到基層同仁肯定。

    台北市警局指出，今年度採購的電動機車共四百四十四輛，其中六十九輛為「新面孔」車種KYMCO S7 Keyless EA25AA，其餘三百七十五輛則為Gogoro。新採購的電動機車全部都配發給派出所、偵查隊等外勤單位使用。

    北市警表示，這次採購電動機車會出現新車種，主要是透過台灣銀行「警用機車」共同供應契約中的機車品項，再調查汰換機車的員警意向，再加上避免「雞蛋全放在同一個籃子」的風險管控概念，因此這次沒有像以往全部採購Gogoro車種。

    對於這次出現新車種，同仁普遍抱持正向態度。因為KYMCO使用的電池與Gogoro不同，可以分散風險，再加上新車種騎乘起來的速度、操控、體驗與Gogoro車種沒有太大差異，也符合勤務需求，同仁大多認為這樣的「良性競爭」，有助於警界能夠使用到更好的車輛與設備。

    派出所同仁也說，電動機車騎乘起來不僅安靜，有時候可以悄無聲息接近盤查對象、趁早攔截，避免對方聽到聲響而加速逃逸。再加上電動機車與燃油機車相比，瞬間加速的速度很快，非常適合在都市大街小巷的環境中來巡邏、追捕。

