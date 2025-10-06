轟BB槍搶超商 還拔刀傷警／越籍男大生變裝逃 落網收押

越籍男大生逃亡被逮捕，警起出BB槍。 （警方提供）

開學未到校 家屬報警協尋

一名在北部就讀大學的失聯越南籍廿一歲黎姓男大生，因開學後未到校被家屬報警協尋，黎男三日凌晨三點多現身苗栗縣竹南鎮一處超商，黎男身上帶了三把刀，並涉嫌持BB槍對收銀台開槍後要求店員打開超商保險庫，店員趁機逃離後，黎生見無法得手先拿走兩瓶飲料後逃逸。竹南警追捕攔查時，黎生持折疊刀劃傷一名男警下顎，險些割喉，所幸經送醫縫合後無大礙。

竹南警險割喉 送醫後無大礙

全案昨依強盜、殺人未遂、妨害公務及傷害罪嫌移送苗栗檢方偵辦，檢方以黎生犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押獲准。

據了解，黎男是一名軍事迷，犯案前竟仿效軍人偵搜技能，他在二日晚間九點多先觀察竹南警分局大同派出所附近一間超商，評估該間超商顧客較多後，黎男便轉移犯案目標。三日凌晨三點，黎男拿BB槍到竹南鎮某超商搶劫，要求拿取財物，因店員不知保險箱號碼，遭黎男持BB槍射擊，店員乘隙離開超商，黎男拿取二瓶飲料後，徒步逃離，然後開始變裝刻意製造多處斷點，增加警方追緝難度。

竹南警分局接獲報案後，報請苗栗地檢署指揮偵辦，過濾數百監視器追緝黎男行蹤；國道警方於三日上午獲報有人走上高速公路，警方確認該名行人為黎男，但趕到場時黎男已經從國道高架橋樓梯爬下逃走。警方持續追查，發現黎男出沒在新竹市香山區一處公園休息、睡覺。

三日晚間八點，黎生被趕赴現場的員警攔查時，先假意配合後交出手機與藍波刀後，突然又從口袋掏出另一把折疊刀劃傷一名男警，該名男警險些被割喉，下顎血流不止，經送醫後幸無大礙，黎生則趁機逃逸。竹南警方全力追緝，發現黎男逃往山區，大批警力上山追捕，在四日傍晚於新竹市香山區山區一處工寮將他逮捕，並起出第三把以麻繩纏繞把手的改裝刀。

黎男稱缺錢花用才行搶

黎男在基隆市一所大學就讀四年級，住在台北市阿姨家，但於九月廿二日開始未到校上課，校方通知家長，黎男則四處遊蕩，並未返家，他的阿姨報警協尋。黎男供稱，因無錢花用才行搶，黎家在越南是經營冰店。

警方將越籍男大生移送苗 栗檢方偵辦。 （民眾提供）

警方起出改裝刀。 （警方提供）

