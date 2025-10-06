為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    跟騷男因酒駕傷害入監 被害女遭跟騷4年：終可喘口氣

    2025/10/06 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣黃姓男子跟蹤騷擾同一女子四年，黃男已因酒駕和過失傷害兩案入監，南投地院近日再加上跟騷案三罪定執行刑，三案應執刑十個月。（資料照）

    南投縣黃姓男子跟蹤騷擾同一女子四年，跟騷法上路後，被以跟騷罪名判處拘役四十日，易科罰金後繼續跟騷不輟，被害人再度提告，南投地院判刑三月，黃男已因酒駕和過失傷害兩案入監，地院近日將三罪定執行刑，跟騷罪也須執刑，被害女子表示「終可喘口氣」，但長期被跟騷在心中留下永遠的陰影。

    加上跟騷罪 三案應執刑十個月

    現年卅五歲黃姓男子，四年前開始跟蹤騷擾化名「小美」的長髮美女，跟蹤騷擾防制法二〇二二年六月上路後，小美才得以提告，並聲請保護令，南投地院將黃男依跟騷罪名判處拘投四十日，易科罰金後，黃男持續跟騷，去年更多次出入小美鄰居家，違反保護令規定須遠離小美住所五十公尺規定，小美再度蒐證提告，南投地院此次判處黃男有期徒刑三個月。

    黃男日前已入監服刑，主要是因今年二月第三度酒駕，並撞傷行人觸犯過失傷害罪，兩罪合併應執刑八個月，南投地院近日再將前兩案加跟騷案三罪定執行刑，三案應執刑十個月。

    長期被跟騷 心中陰影難以抹去

    司法界人士表示，三案合併執行刑就沒辦法分開，跟騷罪也必須服刑，此次法官就跟騷罪判刑三個月，在實務上已算是較高刑度，顯見法官也認為黃男跟騷惡性重大，還給被害人一個公道。

    小美得知南投地院的定刑裁定後表示，多年遭黃男跟蹤騷擾已身心俱疲，如今黃男入監雖稍可喘一口氣，但長期被跟蹤騷擾，心中的陰影永遠無法抹去。

