中國信託台灣夢10年有成 助偏鄉孩童展露自信笑容

中信慈善基金會推動「台灣夢計畫」邁入第11年，今年全台33個社區築夢基地分區展現計畫執行成果，第4場昨在彰化縣大湖社區舉行。（中信慈善基金會提供）

中國信託慈善基金會自二〇一五年起推動「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，透過「點燃生命之火」善款資源，支持全台偏鄉社區築夢基地，照顧弱勢孩童生活困境。今年「台灣夢計畫」舉辦六場分區成果分享會，由三十三個基地接連展現執行成果，昨在彰化縣大湖社區舉辦第四場，孩子們表演客家舞蹈、民謠車鼓陣等，展現無比自信。

多元陪伴 讓孩子擁有同等資源好好長大

「台灣夢計畫」結合各地社區志工，提供弱勢孩童特色課程、營養餐食與多元陪伴，至今邁入第十一年，今年成果分享會邀請志工與孩子到其他基地參訪，體驗不同課程設計與執行方式，彼此學習。例如大湖社區是彰化「米倉」，附近遍布稻田，以「農田教育」為特色課程，教導孩子認識在地文化，小朋友戴起斗笠扮演小農夫，完整說明種米過程，甚至下田示範操作割稻與脫穀機。

此外，就讀高三的小芯，自小三開始受到計畫照顧，如今仍經常回來北市久如社區基地幫忙，這次更擔任分享會主持人，流利的口條讓人難忘。而台南坔頭港社區基地的「二〇八舞社」，從選歌、舞蹈編排到舞台效果，全由孩子們一手包辦，展現高度創意與執行力，目前舞團已傳承至第三代。

中信慈善基金會董事長辜仲諒致詞表示，特別感謝衛福部與縣市政府長久支持，以及志工奉獻心力、提供愛與陪伴，讓孩子擁有同等資源好好長大。衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如則感謝中信慈善基金會推動「台灣夢計畫」，看到孩子的改變與成長，如此成果非常不容易。

今年六場分區成果分享會也頒發「台灣夢」年度績優社區獎，包括「圓夢獎」北市久如社區、「築夢獎」彰化南佃社區及「尋夢獎」彰化大湖社區、基隆內寮社區、高雄文賢社區及中路社區。本月尚有兩場成果分享會將於南投市營南社區及嘉義市鳳梨會社社區築夢基地舉行。

