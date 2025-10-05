為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    官府大盜張傑評 改偷校園

    2025/10/05 05:30 記者蔡彰盛、洪美秀／新竹報導
    校園大盜張傑評在二〇一〇年間曾連犯高雄、台南、台中、新竹、桃園、彰化六起縣市政府竊案。（資料照）

    校園大盜張傑評在二〇一〇年間曾連犯高雄、台南、台中、新竹、桃園、彰化六起縣市政府竊案。（資料照）

    近年來因到各大專院校闖空門，成為警界關注對象的校園大盜張傑評，原本是以縣市政府為盜財目標，曾有官府大盜之名，早期他因承接地方縣市政府的事務機器業務，因而熟悉政府單位辦公環境，後因生意失敗向地下錢莊借錢無力償還，鋌而走險連犯多起官府竊案而得名。

    警方指出，張男在二〇一〇年間曾連犯高雄、台南、台中、新竹、桃園、彰化六起縣市政府竊案，每次都利用辦公大樓下班時間，出入人群較多的時候混入大樓，先躲藏在大樓樓梯間等較少員工進出的地方，再伺機到各樓層勘查，若沒有員工加班就闖入，隨機撬開、打開抽屜行竊，連數十元的零錢也不放過。

    15年前偷遍6縣市府被捕

    警方回憶，張嫌曾在新竹縣府勘查地形時，被縣府女員工撞見，當場運用過去當業務員、維修員和縣府員工打交道的經驗，用話術躲過對方疑心，順利行竊得手。

    後來他「換跑道」成為校園大盜，橫行多所校園時，檢警清查他至少涉及全國二十所公私立大學竊案，還自稱在某間大學犯案時，很輕鬆就打開保險櫃，裡面藏有近二千萬元，讓他內心交戰掙扎許久，最後怕「樹大招風」，只拿十餘萬元「意思一下」。

    警方透露，當時遭竊的公立大學多數沒報案，因校方懷疑萬一是學生做的，擔心曝光後影響校譽而不願聲張，直到教育部出面，有二十所大學承認遭竊，包括台大等知名國立大學，都遭張傑評光顧過。

