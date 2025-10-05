校園大盜 潛清大化館偷走60萬黃金

校園大盜張男潛入清大化學館得手60萬黃金！（記者蔡彰盛攝）

教職員以為放實驗室很安全 不料遇到慣竊闖空門

就在黃金牌價屢創歷史新高之際，十餘年來幾乎偷遍全台大專院校的慣竊張傑評，今年一月又潛入國立清華大學化學館，居然讓他在實驗室與辦公室發現價值將近六十萬元的金條與金飾，隨即洗劫一空逃逸，所幸警方即時鎖定對象逮人追贓，新竹地院依竊盜罪將他判刑九月。



十餘年來偷遍全台大專院校

判決指出，今年一月五日凌晨，四十五歲慣竊張傑評，見清華大學化學館辦公室未上鎖，趁無人注意之際，擅自開門入內，徒手竊取教職員放置在辦公室抽屜內的金飾，包括一條金項鍊以及兩支金領針，合計價值為十四萬八一〇〇元；半個多小時後，張男見化學館實驗室未上鎖，再趁無人注意之際，擅自開門入內，竊取教職員放置於實驗室抽屜內的金條，得手後離去。遭竊的五條金條，總價值為四十四萬六五〇〇元。

經被害教職員發現金飾遭竊，立即報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，馬上鎖定張男並循線逮捕追回贓物。據了解，被偷的教職員當中有外籍人士，表示平日經常在實驗室與辦公室做研究，金飾與金條也就習慣近身保管，以為就算沒鎖門，放在實驗室內應該沒問題，沒想到居然遇上校園大盜。

判決指出，張男二〇一七年曾偷中山大學與苗栗亞太技術學院，二〇一九年再偷中山大學以及南台科技大學與彰化大葉大學以及台北科技大學，二〇二〇年四月偷高雄市義守大學，五月偷花蓮慈濟大學，六月偷國立高雄餐旅大學與嘉義中正大學，七月偷屏東大學、花蓮縣衛生局與玉里高中，二〇二一年潛入新北教堂偷外籍神父現金，九月偷嘉義市天主堂，十二月偷苗栗大湖天主堂。

法官審酌張男五年內故意再犯有期徒刑以上之罪，屬刑法規定累犯，其執行完畢卻猶未戒慎其行，即再犯同一罪質的竊盜犯行，需加重其刑；且正值青年，有工作能力賺取所需，竟不思憑藉己力以正道取財，恣意竊取他人財物，依竊盜罪判刑九月。

幸好還未銷贓 全數追回

清大表示，竊案在警方追查到案後，因竊賊還未銷贓，得以全數歸回給失主，事件發生後已加強館舍安全措施及校園巡查，包括強化門禁及出入規範，要求所有實驗室與辦公室必須上鎖。且增進夜間巡查密度，提升監視系統覆蓋率，避免再有憾事發生。

