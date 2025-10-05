和殺人、強盜判一樣重／鴛鴦車手 夫判13年、妻判7年多

詹姓臨時工擔任詐欺集團的「取簿手」與車手犯下五十三案，，五個地方法院將他判刑共五十八年五月，彰化地院裁定應執行十三年。（資料照）

彰化縣現年四十六歲的詹姓臨時工，與從事看護的曾姓妻子，都曾因毒品案入獄，二年多前雙雙轉行，擔任詐欺集團的「取簿手」與車手，犯下四十四案的曾女先被逮捕，共被判刑五十一年八月，應執行七年八月，量刑比持刀強盜案還重；犯下五十三案的詹男一度被通緝，有家歸不得，宛如街友流落公園過夜，五個地方法院將他判刑共五十八年五月，彰化地院裁定應執行十三年，量刑之重已接近殺人重罪。

刑事局去年十一月破獲洗錢與詐欺水房，兩名阮姓越南籍車手，一審各重判十二年六月、十年二月徒刑，刑期之重曾引發社會討論。本案曾女應執行七年八月，雖比上述越南車手輕，卻比法院近年對持刀搶劫等加重強盜罪，平均量刑七年四月還重。司法院「事實型量刑資訊系統」統計，近年各地方法院對普通殺人罪的平均量刑是十三年三月（不含無期徒刑與死刑），詹男應執行十三年，已相近殺人罪平均刑度。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，詹男與曾女是夫妻，兩人於二〇二二年底淪為「取簿手」，夫妻分工合作，曾女負責到超商領出被害人寄出的存摺或提款卡包裹，由丈夫詹男轉交上游，兩人也擔任車手盜領贓款，曾女落網後，詹男遭台北地檢署通緝。詹男於二〇二三年三月間，假冒投資公司的外派經理，在新北市向被害人收取二百萬元現金，又在台北市持偽造投資公司收據詐得八十萬元。

連繼女也受害

另外，詹男還將歪腦筋動到妻子與前夫所生的女兒身上，二〇二三年二月受妻子曾女委託，歸還女兒的郵局金融卡及密碼，卻違背妻女的信任，把金融卡轉交詐騙集團。

曾女部份，台北、彰化、高雄三個地方法院依加重詐欺罪共判處宣告刑五十一年八月，台北地院裁定應執行七年八月；詹男則由台北、彰化、新北、士林、高雄等五個地方法院，判處宣告刑共五十八年五月，已入獄的詹男聲請定執行刑，彰化地院裁定應執行十三年，可抗告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法