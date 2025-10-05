報酬1萬 車手換9年刑還妻離子散

郭姓油漆工當車手74天犯下82案，他怨嘆所得甚少，羈押入獄後妻離子散。（圖為警察抓車手場景，圖中非新聞當事人，警方提供）

一名詐欺犯假釋後，拍片炫耀行騙三百萬元，只被扣押七千多元，馬上就被逮回服殘刑。事實上，當車手真的是獲利高、代價低嗎？郭姓油漆工前年新婚不久，為養家小加入詐欺集團當車手，短短七十四天犯案八十二次，領走贓款五百多萬元，報酬一萬多元，未料落網後不僅遭羈押，妻子也與他離婚，最後在一罪一罰下，總計被判刑一〇一年八個月，二審法院裁定應執行九年徒刑、併科罰金十萬元。

依據司法院「事實型量刑資訊系統」統計，近年法院對持凶器強盜罪的平均量刑是七年四月，傷害致死罪是九年，郭男的九年執行刑，比強盜犯還重，與動手教訓打死人罪責相當，司法機關提醒民眾切勿以身試法，擔任車手只會後悔莫及。

判決書指出，高中肄業、不是中低收入戶的郭男，前年八月廿二日起，當車手流竄台中市、彰化縣七十四天，犯下八十二案，同年十一月三日被捕羈押，他觸犯洗錢與加重詐欺罪，判刑最重的是前年十月四日，他在台中市盜領一位被害人的匯款廿四萬元，台中地院指責他年輕力盛，卻價值觀念偏差，嚴重破壞社會治安，判刑一年十月。

稚子才一歲多…後悔來不及

彰化地方法院審理時，他怨嘆說，自己有一名未滿二歲稚子，小孩跟他太太生活，羈押初期，太太會抱著孩子來會客，後來會客數逐漸減少，之後提出離婚；他當車手的報酬不多，詐欺集團雖約定報酬是每次盜領金額的一．五％，但他實際拿到最多的一筆報酬僅三七五〇元，甚至常分不到錢，他已深感懊悔，請求從輕發落。

不過，法官雖認為郭男坦承犯行，卻沒有值得憫恕之處，他也沒有賠償被害人和解，在彰化犯下的十四罪，一次因被害人故意匯款五元至人頭帳戶，郭男領錢未果，依未遂減刑判處九月，其餘判刑一年二月至一年六月。針對逾百年的宣告刑，高等法院台中分院定應執行刑九年、併科罰金十萬元，可抗告。

全案另有被害人陸續提出民事賠償之訴，正由法院審理中；此外，郭男轉至監獄服刑時，同意求去的妻子離婚。

