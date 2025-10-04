業績太差 心靈療育師遭學院虐死

「藝識流」心靈療育學院創辦人王女等人遭送辦。（記者鄭景議翻攝）

30歲男任職6年多 長期被飲食控制及虐打 創辦人等４人殺人罪送辦

台北市中山區堤頂大道上一間名為「藝識流」的學院，上月二十九日傳出三十歲林姓男療育師，在學院內疑似因為長期未正常飲食及被虐打，在學院內失去呼吸心跳，送醫後於一日不治。中山分局獲報後認為學院王姓女創辦人等人涉有重嫌，前日前往學院逮捕王女、營運長王男、執行長吳男、療育顧問林男，依殺人等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

林姓男療育師當時經營運長報案並由救護車緊急送醫，送抵醫院時心肺功能已停止，急救後仍不治。警方到場勘驗，發現死者體態過於瘦弱，幾乎已經變成皮包骨的狀態，看似長期沒有正常飲食，且臉部有瘀青痕跡，認為死因不單純，立即報請檢察官相驗。

瘦成皮包骨、臉瘀青

警方調查，林姓男療育師二〇一八年起任職於該學院，至今已有六年多，且都住在學院內，這期間並無解僱或辭職紀錄，近年則疑似沒有為學院帶來業績，引發王女等人不滿，警方起初以妨害自由及傷害致死方向偵辦，經進一步比對跡證後，認定院方涉案情節重大，懷疑學院長期以業績不佳為由，控制林男行動甚至虐打林男致死，因此前日前往學院，將創辦人四十歲王女等四人依殺人罪拘提到案。

警方認為四人涉嫌重大，但四人到案後對於案情均避重就輕，辯稱未囚禁死者、施暴及不給飲食的狀況。警方未採信四人說法，訊後依照殺人、妨害自由等罪嫌送辦。

台北市中山區堤頂大道上一間名為「藝識流」的心靈療育學院的林姓療育師疑遭虐死。（記者鄭景議翻攝）

