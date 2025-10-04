英勇路人／一男負傷引開凶手助女童逃 女師趨前從歹徒手上搶回命

黃姓安親班女老師，說明當時案發情形。（民眾提供）

苗栗市區前天傳出邱姓男子隨機砍人事件，造成二名女童及林姓男子受傷，當時邱男刺傷丁姓女童，一位安親班黃姓女老師奮不顧身救下丁童。她昨天受訪說，當時只想一定要把孩子從歹徒手上救下來；受傷的林男也因協助受傷徐姓女童而遇刺，傷勢嚴重，但他仍負傷引開邱男，讓徐姓女童逃離。

老師：一定要把孩子救下來

黃姓安親班老師表示，前天她和一群小朋友從國小走過來，然後在超商等紅綠燈的時候，她先看到有二個女學生在超商門口哭，當時還不知道發生什麼事，想說是不是車禍？之後就看到有二個男士在打架，她就趕快叫小朋友離開，後來受傷的男子一直往天恩診所那邊跑，然後很多小朋友也都往那邊疏散。

黃老師說，當時，她回過頭來就看到同行的另一個小朋友被歹徒脅持，她心想一定要把孩子從歹徒手上救下來，所以她才向前把這孩子拉出來，但那個凶嫌的速度很快，直接就揮刀刺女童，隨後她趕快帶著女學生跑去附近上苗里長周文正家，請里長打一一九送醫。

林男的女兒向本報表示，父親從事建築業，對家人跟朋友都非常好，也具憐憫之心，在外面遇上身心障礙街頭表演者都不吝打賞，見老人家或行動不便者販賣東西也會主動購買支持。她說，從小父親就以身試教，教兒女善良助人，結果如今被害，質疑現今的社會為何允許累犯出獄再度殺人砍人？希望政府正視提出解決方法。

