    刑滿出獄無監督機制

    2025/10/04 05:30 記者鄭淑婷、邱芷柔／綜合報導
    警方將邱明治依殺人未遂罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，邱男於移送過程中，面對媒體鏡頭低頭不發一語。（記者彭健禮翻攝）

    只靠更生協助 有復發風險

    苗栗市二日下午發生隨機砍人事件，十年前也犯下隨機殺傷四人的嫌犯邱明治，今年三月才服刑期滿出監，花蓮監獄表示，受刑人如果是假釋或有精神疾病就醫等紀錄，出監後會有保護管束或是戶籍地縣市政府社政單位等監督機制，但邱男是刑期屆滿才出監，也沒有精神疾病就醫等紀錄，所以出獄後沒有相關的監督機制。

    針對邱男這類易於再犯的出監者，復歸社會後形成的「犯罪防範空窗」問題，台灣司法精神醫學會理事李俊宏表示，若是假釋出獄，司法仍可透過觀護、治療命令或安置機構進行控管；但刑滿出獄，只能靠更生協助，包括心理諮商、精神醫療、成癮治療、就業與住所支持。他坦言，這些服務常與個人價值觀與生活方式「拔河」，不少人仍會回到原先毒品或暴力環境，復發風險難以避免。

    矯正署指出，為強化矯正效能，近年積極推動個別化處遇計畫，針對不同犯行情節受刑人，引進專業輔導人力及醫療資源，增加個案在監所需心理輔導與身心治療密度。

    此外，矯正機關作為刑事司法體系一環，功能的良窳須與社政、警政、衛政及勞政機關緊密合作，強化彼此資源連結及資訊共享，共同防範潛在危險。

    李俊宏說，邱男十年前就接受過司法精神鑑定，未發現有精神病或情緒症狀；他感嘆，有的案子是病人生病造成的，有的案子是病人也是壞人互相影響，有的案子則純粹是壞人的行為。

