    首頁 > 社會

    專家：毒品犯應納長期監督／ 暴力史加毒癮 犯罪風險最高

    2025/10/04 05:30 記者邱芷柔、陳彩玲／台北報導
    邱明治脅持女童，黃姓安親班老師奮不顧身將被刺傷的女童拉開。（民眾提供）

    邱明治脅持女童，黃姓安親班老師奮不顧身將被刺傷的女童拉開。（民眾提供）

    男子邱明治持刀隨機砍殺三名路人受傷，警方查出他有施用二級毒品安非他命及三級毒品K他命的毒癮。台灣司法精神醫學會理事李俊宏表示，非法藥物濫用是重要風險因子，安非他命等中樞神經興奮劑具有神經毒性，長期或過量使用可能導致幻覺、妄想，當合併其他成癮物質如卡西酮，攻擊性更高。

    李俊宏說，針對毒癮患者，部分國家推行社區矯治，將毒品犯納入長期監督，例如假釋期間須定期藥檢、戒癮治療甚至入住專責機構，透過司法強制力延伸降低再犯風險，但這類措施需要龐大人力與經費投入。

    李俊宏直言，台灣正處於快速轉型期，如何兼顧人權與社會安全，是艱鉅挑戰，醫療能做其中一部分，但醫療以外的，需要網絡協力。

    為打擊毒品犯罪，法務部持續精進緝毒策略，另一方面，為協助在監的毒品犯受刑人戒治，矯正署提供七大面向課程，包括正確用藥、戒癮策略、醫療戒治諮詢等。法務部官員指出，毒犯出監前會完成毒品再犯危險性評估表，「毒品犯成癮者單一窗口服務系統」將自動擷轉獄政管理系統內毒品處遇資料，由各縣市的毒防中心進行後續追蹤輔導及轉介醫療、社政、警察或教育等機構。

    據悉，邱男今年三月出監後，因復歸社會有困難，向更保協會請求協助，更保評估後立案、派員協助邱男考照，成功媒合讓他從事板模工作，過程中，更保人員也曾親自前往邱男家中訪視，與其家人接觸狀況均良好，後來因工作狀況趨於穩定，邱男也無其他需求，更保認為邱男生活已逐步上軌道，於七月結案，未料如今發生此憾事。

    聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師劉書瑋表示，暴力風險評估相當複雜，不能單就毒癮行為進行評估，更應該關注的反而是個案過去是否有暴力行為，根據研究顯示，若比較單一風險因子，具暴力史比毒癮者的風險高，但兩者兼具，風險確實最高。

