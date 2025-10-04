苗栗砍童犯 2度挑弱小下手／ 騎機車繞巷道找目標

男子邱明治把機車停在路旁，走上前對落單的徐姓女童下手。（民眾提供）

有逃亡與再犯之虞 收押

曾犯下殺人未遂案的男子邱明治，前天重返十年前殺害四人未遂的超商前面，再持刀隨機砍殺兩名國小女童與一名林姓路人，幸三人救治後脫險。警方查出，邱男犯案前，騎車到處找尋行兇對象，發現被害女童落單後持刀行凶，研判他專挑弱小下手；警方依殺人未遂罪將他移送苗栗地檢署偵辦，檢方以有逃亡與再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。

機車停路中 上前就揮刀

警方調查，邱男前天下午三點多騎機車繞行他住處附近社寮街時，發現落單的徐姓女童後折返把車停好，持刀走向背對他的女童後，一把抓住女童的脖子持刀刺殺女童，女童遭突來攻擊奮力掙脫，胸部及手肘被割傷，滿臉驚恐朝中正路超商逃跑。

2重傷進加護 一童輕傷

路過前往超商繳費的林男發現徐童受傷呼救，趨前關心、打電話報警時，遭騎車過來的邱男從背後突襲，胸、背各中一刀。邱男殺紅了眼，再轉向當時位於超商騎樓前，準備過馬路前往安親班的成群孩童，抓住來不及逃跑的丁姓女童，朝胸口刺殺。

丁童左胸穿刺傷、明顯血胸，送醫插管急救，轉送台中中國醫藥大學附設醫院搶救，經漏夜手術止血，目前狀況穩定，在加護病房觀察治療。林男送苗栗市大千綜合醫院動手術止血，目前狀況也穩定，在加護病房持續觀察。徐童則受胸部表層割傷及手肘割傷，治療後在一般病房休養。

邱男就逮後，起初拒絕回答警方詢問，還主張夜間不偵訊，昨天才願意配合，辯稱「最近沒吃藥」。

檢察官認定邱男涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂、成年人故意對兒童犯傷害罪、以及涉犯殺人未遂和傷害罪等犯罪嫌疑重大。其中，邱男所涉犯殺人未遂罪，為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，有逃亡、反覆實施殺人罪之虞，向法院聲押獲准。

