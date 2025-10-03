遊覽車司機吸安 還攜槍彈載客躲賭債

洪姓遊覽車司機（大圖中）吸毒、擁槍自重，台中市警方趁他休息時一舉逮人。（記者陳建志翻攝）

怕尋仇 槍不離身

南投縣一名洪姓遊覽車司機，因經常與人發生行車糾紛，且積欠賭債，為了自保防身，隨身攜帶改造手槍，平時還有吸食安非他命毒品的習慣，即使載客時，也把槍彈、毒品藏在車上，一旦碰上債主攔車討債，暗藏的槍彈即成為武器；台中市刑警大隊偵五隊接獲線報，追查掌握洪男行蹤後，今年二月將他逮捕，在遊覽車上搜出改造手槍和子彈、安非他命毒品，訊後移送南投地檢署偵辦，檢方近日依槍砲及毒品罪嫌將他起訴。

警獲報 跟監逮人

台中市刑大偵五隊表示，洪姓男子（五十二歲）是遊覽車司機，因經常和人發生行車糾紛，且好賭積欠賭債，擔心債主攔車討債，雖知道非法擁有槍械是五年以上有期徒刑的重罪，仍擁槍自重，還將槍彈隨身攜帶放在遊覽車上，無視乘客的安全。

請繼續往下閱讀...

警方接獲線報暗中追查、跟監及蒐證之後，今年二月底趁洪男開遊覽車在台中南屯區休息時，一舉將他查緝到案，在遊覽車上和其住處，查扣改造手槍一把、子彈四顆、安非他命毒品二．八公克及吸食器；扣案的改造手槍經刑事警察局鑑定，認定是仿貝瑞塔手槍外型製造，擊發功能正常、具殺傷力。

洪男落網後表示，該把手槍是向不知名人士購買，主要用來防身。警方詢後依槍砲、毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢察官近日偵結，依槍砲及毒品罪嫌將他起訴。

警方在車上起出改造手槍一把和4顆子彈。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法