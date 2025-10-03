傳訊：你是想找一條不歸路嗎？亂刀砍死不還錢2前同事

陳男行凶後沿陽台逃逸，並將凶刀、鐵槌，棄置遮雨棚與空地。（記者鄭淑婷翻攝）

破窗而入 一人身中46刀亡

四十七歲男子陳家榮自認卅八歲林姓、四十五歲盧姓兩名前同事，遲不歸還三萬五千元，且不滿林男傳訊息揶揄「只是隨便糊弄你而已」等語，今年八月二日凌晨反傳訊息「你是想找一條不歸路是不是」後，持鐵槌、陶瓷料理刀入侵林、盧在桃園市觀音區租屋處，將兩人殘殺致死，林男甚至遭亂刀切身四十六刀喪命；桃園地檢署本月一日依國民法官法提起公訴移審，建請法院續押獲准。

陳家榮太凶殘 起訴後續押

檢警追查，陳男與林、盧曾一同在新北市新莊區工作，陳今年五月間拿了六萬五千元給林，請他幫忙匯款未果，向林、盧討回三萬元後，後續的三萬五千元就遲無下文，雙方為此在通訊軟體Line上發生爭執。

起訴書指出，林男七月廿六日傳訊息給陳，有「只會隨便糊弄你而已」、「畢竟你又負不起責任和錢」、「到底誰傻白甜！你都四十六歲了，做任何事情錢為首」等內容，陳直到八月二日凌晨零點左右才看到訊息，怒回「你是想找一條不歸路是不是」，凌晨零點卅五分即帶著鐵槌、料理刀直搗林、盧在觀音區的租處，從後方空地攀爬至陽台。

盧發現陳，立即緊閉落地窗，陳持鐵槌敲破玻璃闖入屋內，狠朝盧的頭部重擊，並持料理刀刺入胸口，盧負傷躲進廁所將門反鎖。

陳轉向林男房內，朝林的手、背、腹部連砍多刀，行凶後再沿陽台攀爬離去，並將凶器棄置在該處二樓後方遮雨棚及空地，犯後打電話向警方自首。

警、消趕抵，將林、盧二人送醫，林身中四十六刀且傷及心臟等內臟，大量出血及低血容性休克；盧男也因左胸遭刺入心、肺，大量出血及氣血胸，二人經急救後，均傷重不治。

