喜憨女被當搖錢樹 買手機變貸款買車 揹84萬債

彰化地院依乘機詐欺取財罪分別判處李男、彭男一年十月、一年六月徒刑。（資料照）

收到通行費催繳 才知上當

彰化縣有中度智能障礙的蘇姓女子想買手機，見臉書廣告有分期付款優惠，點入後連結到從事中古車買賣的李男，蘇女無駕照、亦無購車意願，卻被李男騙簽汽車買賣契約和車貸卅四萬元，又勾結從事汽車融資業務的彭男，用這輛車貸款五十萬元；蘇女渾然不知自己淪為人頭及揹下八十四萬元車貸，等接到國道通行費的催繳通知，才驚覺自己有車又有債。彰化地院依乘機詐欺取財罪分別判處李男、彭男一年十月、一年六月徒刑。

臉書廣告稱可分期 是騙局

這起離譜車貸案的受害人蘇女，在一家工廠擔任清潔工，因為想買手機，點選可以分期付款買手機的臉書廣告，卻連結到李男的聯絡方式，李見蘇女心智障礙，辨識能力不足，便對她施以詐術買車。

判決書指出，李男約蘇女在彰化市某超商簽汽車買賣契約，買賣標的是價值四十九萬元的中古車，這輛車是李男以廿一萬元從同業購得的事故車；李男先利用蘇女當人頭，向汽車融資公司貸得三十四萬元，尚差十五萬元，由李男找來從事汽車融資業務的彭男，用蘇女名下的上述事故車，向銀行貸得五十萬元個人信用貸款及額度型貸款（限三個月內繳清），彭男再取得蘇女的提款卡，領走十九萬元，其餘未領出。

兩惡男勾結使詐 皆判刑

法官在判決書上強調，蘇女從小就有癲癇及智能障礙，由祖父母辛苦扶養長大，蘇女沒有汽車駕照，也無購車意願，只因心智能力不足，被李、彭二人騙走身分證件和金融帳戶，二人分別獲得三十四萬元、十九萬元的不法所得，導致蘇女揹負鉅額本金及利息債務，二人行為甚為惡劣，並對蘇女財產安全、社會治安與經濟秩序的危害甚鉅，也對金融交易秩序及蘇女信用構成相當危害，據此判處李男、彭男各一年十月、一年六月徒刑，可上訴。

