苗栗隨機砍人犯 吸毒常暴走

苗栗隨機砍人案發生當下，學生目擊尖叫逃竄，邱男手纏刀架住一名小朋友，安親班女老師硬拉書包刀下救人。（民眾提供，圖經變色處理）

安親班女師 刀下救童

苗栗市男子邱明治昨天持利刃在住家附近超商前，殺傷一名男子及兩名國小女童，其中一童傷勢嚴重，案發時安親女老師奮力護童，從邱男刀下搶回受傷女童。邱的鄰居表示，邱男十年前就在同一家超商持剪刀刺傷四人，今年三月才出獄返家，看起來「有比較正常」，沒想到昨天又出事，社區出現這樣的人讓令人憂懼

甫出獄 鄰才稱有比較好

鄰居說，邱男與其胞弟是雙胞胎，兩人同住、都沒有結婚，因家中長輩過世得早「沒大人管」，兄弟倆經常在地方搗亂，半夜在家中或馬路上鬼吼鬼叫，吵得鄰居受不了，多次報警處理，因未造成人員危害，警方也莫可奈何。

雙胞胎常半夜鬼吼鬼叫

鄰居說，邱男染有毒癮，疑因吸毒致情緒不穩定，經常暴走，十年前在超商傷人後，被判刑八年八個月入獄，今年三月出獄返家，感覺他比以前正常，有時候還會主動跟鄰居打招呼。

當年的傷人案，邱男是在二〇一五年十二月廿五日上午，因弟弟與鄰居發生糾紛，他持剪刀找鄰居理論，沒找到鄰居，竟轉而前往昨天犯案的同一家超商內，持利剪朝無辜的男顧客背部刺兩刀，接著再攻擊店內其他兩名顧客，連獲報趕來處理的員警也遭刺傷；邱男當時朝員警左胸部、頸部攻擊，口中還不斷喊「要給你死」，幸員警身穿防彈背心，保住性命。

邱男一連造成四人受傷，且其中一人是執法人員，法院審理時他自承，並不認識被他攻擊的人，本來只是想持剪刀嚇鄰居，找不到鄰居後越想越氣，一時氣憤才失去理智，走到超商隨機攻擊店內客人。他供稱，知道剪刀很利，可能會殺死人，也知道警察是來執行公務，但他「當時已經殺紅眼，也是要將氣出掉」，見警察阻止他，就反擊，「我就不管」。

邱男無精神疾病就醫紀錄，法院審理時，委託中國醫藥大學醫院進行精神鑑定，鑑定結果顯示邱男犯案時，沒有精神障礙或其他心智缺陷致不能辨識其行為違法、或欠缺依其辨識而行為之能力、或顯著減低之情形，法官依此將邱男依殺人未遂等罪判刑定讞。

邱男將利刃纏在手上與警對峙，警方對他射擊兩發電擊槍後，壓制逮捕。 （記者彭健禮攝）

警方對他射擊兩發電擊槍後，壓制逮捕。（中央社）

