為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    郭信良、鍾嘉村 皆官司連連

    2025/10/03 05:30 記者黃佳琳、王俊忠／綜合報導
    三地集團總裁鍾嘉村（中）和公司多位董事涉犯《證交法》遭檢調帶回偵訊。（資料照）

    三地集團總裁鍾嘉村（中）和公司多位董事涉犯《證交法》遭檢調帶回偵訊。（資料照）

    橋頭地檢署昨天偵結台南將軍光電場貪瀆弊案，將台南市議員郭信良、三地集團總裁鍾嘉村等人起訴。就在本案起訴同一天，鍾嘉村與其公司多位董事又捲入疑違反證券交易法的案件，被高雄地檢署指揮調查局人員，將鍾男和相關董事帶走偵訊，相關案情正進一步追查釐清。

    鍾又被帶走偵辦

    就在鍾嘉村昨天得知將軍光電場案自己遭到起訴時，檢調又找上門，這次是雄檢指揮調查官，針對三地集團涉犯證交法一案進行偵查。據悉，鍾嘉村早年並非企業背景，最初投入土地重劃、都市更新等不動產開發案起家，近年事業版圖快速擴張，主要仰賴併購、借殼、策略投資等方式，包括「乖乖」、「南仁湖」等台灣知名品牌，都已被納入，還積極佈局綠能、交通、觀光等領域，投資標的橫跨南部縣市。

    郭前案遭重判13年

    至於郭信良，他與台南市安南區佃西里長高進見，利用土地重劃案向重劃會長廖堅志索賄一千三百萬元，台南地院去年十一月重判郭男十三年徒刑、褫奪公權八年；高男貪污犯行也被判刑九年，另教唆偽證判六月；廖堅志行賄罪獲判免刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播