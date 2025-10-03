郭信良、鍾嘉村 皆官司連連

三地集團總裁鍾嘉村（中）和公司多位董事涉犯《證交法》遭檢調帶回偵訊。（資料照）

橋頭地檢署昨天偵結台南將軍光電場貪瀆弊案，將台南市議員郭信良、三地集團總裁鍾嘉村等人起訴。就在本案起訴同一天，鍾嘉村與其公司多位董事又捲入疑違反證券交易法的案件，被高雄地檢署指揮調查局人員，將鍾男和相關董事帶走偵訊，相關案情正進一步追查釐清。

鍾又被帶走偵辦

就在鍾嘉村昨天得知將軍光電場案自己遭到起訴時，檢調又找上門，這次是雄檢指揮調查官，針對三地集團涉犯證交法一案進行偵查。據悉，鍾嘉村早年並非企業背景，最初投入土地重劃、都市更新等不動產開發案起家，近年事業版圖快速擴張，主要仰賴併購、借殼、策略投資等方式，包括「乖乖」、「南仁湖」等台灣知名品牌，都已被納入，還積極佈局綠能、交通、觀光等領域，投資標的橫跨南部縣市。

請繼續往下閱讀...

郭前案遭重判13年

至於郭信良，他與台南市安南區佃西里長高進見，利用土地重劃案向重劃會長廖堅志索賄一千三百萬元，台南地院去年十一月重判郭男十三年徒刑、褫奪公權八年；高男貪污犯行也被判刑九年，另教唆偽證判六月；廖堅志行賄罪獲判免刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法