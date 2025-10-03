為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    前台南議長郭信良涉收賄 遭求重刑

    2025/10/03 05:30 記者鮑建信、蔡文居／綜合報導
    台南市將軍區光電場貪瀆等弊案，橋頭地檢署昨將前台南市議長、現任無黨籍台南市議員郭信良（右圖）和三地集團總裁鍾嘉村（左圖）等四人，依違反貪污治罪條例等罪起訴，建議法院對郭男從重量刑。（資料照）

    台南市將軍區光電場貪瀆等弊案，橋頭地檢署昨將前台南市議長、現任無黨籍台南市議員郭信良（右圖）和三地集團總裁鍾嘉村（左圖）等四人，依違反貪污治罪條例等罪起訴，建議法院對郭男從重量刑。（資料照）

    將軍光電場貪瀆弊案 三地集團涉行賄 總裁鍾嘉村也起訴

    台南市將軍區光電場貪瀆等弊案，橋頭地檢署昨將前台南市議長、現任無黨籍台南市議員郭信良和三地集團總裁鍾嘉村等四人，依違反貪污治罪條例等罪起訴，建議法院對郭男從重量刑。

    郭涉收900萬 施壓南市府

    起訴書指出，二〇二一年底至二〇二二年間，郭信良得知三地集團的關係企業鴻圖和沃陽兩家公司欲在台南市將軍區山子腳段等土地籌設光電場，向鍾毛遂自薦，要求與其所屬的昱峰公司簽約後，可協助取得許可證明，鍾為了加速取得證照同意合作。

    部分場址被濫填廢棄物

    去年元月，郭積欠岡山營造負責人朱更楠債務無力債還，引薦朱承作將軍案場的土木、機電工程，藉此償還部分欠款，獲鍾首肯，後因需要補證等手續，雙方未簽約。同年二、三月間，鍾同意以岡山營造施作工程名義，交付一千五百萬元，其中六百萬元為工程款，另九百萬元是給郭的賄款，並與岡山營造簽訂土方回填的假合約，將錢轉交郭；郭則囑咐助理向台南市政府關切光電案進度，還邀承辦科長與承辦人到他的服務處催辦，四月間順利通過。

    因朱只拿到六百萬元工程款，為壓縮成本，與環保業者李彥鋒簽約，李涉嫌將約五百立方公尺的廢棄物違法回填將軍案場。

    橋檢將涉嫌貪污罪的郭、鍾、朱三人起訴，指郭身為民意代表卻不思為民謀取福利，犯後矢口否認犯行、飾詞狡辯，犯後態度不佳，並有類似前科被判罪，要求法官從重量刑；朱、李二人另涉嫌違反廢棄物清理法，一併起訴。

    郭信良昨天表示，得知被起訴感到驚訝，覺得莫名其妙，無言以對。

    台南市環保局表示，對非法棄置行為零容忍，本案涉及於農地從事非法棄置行為，已對行為人岡山營造開罰一百四十四萬元及要求污染者清理復原。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播