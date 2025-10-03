超商外隨機砍人 傷1大2小 苗栗男10年前同地點行凶 3月出獄

邱男將利刃纏在手上與警對峙，警方對他射擊兩發電擊槍，壓制逮捕。 （記者彭健禮攝）

苗栗市男子邱明治，昨在一家超商外隨機砍人，造成一名五十歲男子及兩名十一歲國小女童受傷，其中一女童左胸遭刺重傷，插管轉院救治；邱男犯後逃回家與警對峙約半小時，警方用電擊槍對他射擊兩槍後，壓制逮捕。

警方調查，四十八歲邱男手纏利刃，昨天下午三點多沿苗栗市建中街步行到中正路口的超商，沿途路人見狀嚇得閃避，當時位在超商前騎樓、準備前往安親班的成群女童及民眾，被從建中街逃竄出的其他路人驚嚇，安親班黃姓女老師轉頭見邱男持刀進逼，高喊「快走」護著女童們閃避，不少女童失聲尖叫。

1女童左胸遭刺 傷勢嚴重

但有落單女童被邱抓住，黃老師試圖救援，上前喊「不要、不要」，邱不理，朝女童胸腹刺一刀，黃女乘隙拉開女童逃離，邱轉身折返建中街離去，共有三人遭砍刺受傷。林姓被害人右上腹及背部穿刺傷；丁姓女童左胸穿刺傷，有血胸、氣胸傷勢嚴重；徐姓女童胸表淺割傷、右手肘割傷。

嫌犯逃回家 警電擊槍壓制

警方獲報，查出凶嫌是住在超商後方社寮街的邱男，前往其住處圍捕，邱仍利刃纏手，或坐或站地在客廳與警對峙，警方力勸棄械不成，發射兩槍電擊後扭送帶回。凶嫌對於警方問話一律拒答，苗栗檢警表示依殺人未遂罪嫌從速、從嚴偵辦。

邱男十年前就曾在同間超商殺傷三名民眾及前來處理的員警，今年三月才出獄。苗栗縣長鍾東錦說，這種人不應該讓他出來。

