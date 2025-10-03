為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超商外隨機砍人 傷1大2小 苗栗男10年前同地點行凶 3月出獄

    2025/10/03 05:30 記者彭健禮、張勳騰／苗栗報導
    邱男將利刃纏在手上與警對峙，警方對他射擊兩發電擊槍，壓制逮捕。 （記者彭健禮攝）

    邱男將利刃纏在手上與警對峙，警方對他射擊兩發電擊槍，壓制逮捕。 （記者彭健禮攝）

    苗栗市男子邱明治，昨在一家超商外隨機砍人，造成一名五十歲男子及兩名十一歲國小女童受傷，其中一女童左胸遭刺重傷，插管轉院救治；邱男犯後逃回家與警對峙約半小時，警方用電擊槍對他射擊兩槍後，壓制逮捕。

    警方調查，四十八歲邱男手纏利刃，昨天下午三點多沿苗栗市建中街步行到中正路口的超商，沿途路人見狀嚇得閃避，當時位在超商前騎樓、準備前往安親班的成群女童及民眾，被從建中街逃竄出的其他路人驚嚇，安親班黃姓女老師轉頭見邱男持刀進逼，高喊「快走」護著女童們閃避，不少女童失聲尖叫。

    1女童左胸遭刺 傷勢嚴重

    但有落單女童被邱抓住，黃老師試圖救援，上前喊「不要、不要」，邱不理，朝女童胸腹刺一刀，黃女乘隙拉開女童逃離，邱轉身折返建中街離去，共有三人遭砍刺受傷。林姓被害人右上腹及背部穿刺傷；丁姓女童左胸穿刺傷，有血胸、氣胸傷勢嚴重；徐姓女童胸表淺割傷、右手肘割傷。

    嫌犯逃回家 警電擊槍壓制

    警方獲報，查出凶嫌是住在超商後方社寮街的邱男，前往其住處圍捕，邱仍利刃纏手，或坐或站地在客廳與警對峙，警方力勸棄械不成，發射兩槍電擊後扭送帶回。凶嫌對於警方問話一律拒答，苗栗檢警表示依殺人未遂罪嫌從速、從嚴偵辦。

    邱男十年前就曾在同間超商殺傷三名民眾及前來處理的員警，今年三月才出獄。苗栗縣長鍾東錦說，這種人不應該讓他出來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播