女兒被餓死 陳父悲︰妻很強勢無力護女

台中市大甲廿一歲陳姓女子遭詹姓母親拘禁房間三年，瘦到僅卅公斤餓死，引發各界譁然，詹女廿三年前就曾將婆婆關在陽台，痛毆婆婆鬧上新聞，陳父應訊坦言，妻子很強勢，自己也無力護女。鄰里指出，陳父天性軟弱，才放任這種蛇蠍女毀掉美滿家庭，真是家門不幸。

五十歲詹女婚前就住在陳家位於幼獅工業區的老家，當時鄉下民風保守，鄰里對婚前同居指指點點，詹女當時就對婆婆惡言相向，陳母為了兒子幸福，選擇隱忍，詹女居然趁著丈夫到中國出差，不滿家產處理方式，痛毆婆婆後關進一樓後陽台一天一夜，不提供任何飲食，鄰里氣憤報警，還找新聞媒體報導。

警方調查，陳父知道次女自幼就遭到妻子嫌棄處處不如長女，並且不當管教，被拘禁在一樓孝親房，但詹女強勢剽悍，根本不敢插手，他向警方供稱，自己無能為力。陳家長女也透露，媽媽不讓她跟妹妹接觸，妹妹也無法使用手機跟任何通訊軟體，自己也礙於母親高壓威逼，不敢過問。

記者一日至陳家的集合式社區，發現陳家鐵門緊閉，隔兩戶的住戶有清潔人員清洗一樓車庫，清潔人員說，自己到此打掃十多年，對陳家沒印象，這邊住戶也不敢談論命案，懷疑詹女精神有問題。

幼獅工業區青三路的老鄰居說，詹女的婆婆已經往生，但當年就有鄰居好意提醒詹女非善類，但陳男執意迎娶，婚後就任由蠻橫強悍的詹女掌控家中大權，最後害得老母被媳婦打傷住院，鬧出鄉下罕見的醜聞，陳家夫妻也因此事，無臉在老家立足，搬到頂店里命案住宅自立門戶，沒想到多年後，詹女捅出駭人聽聞的命案。

