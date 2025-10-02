為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    偷埋逾20泳池廢棄物／清運業者父子4人判刑 沒收1.5億

    2025/10/02 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    檢警調開挖朱男家族回填的事業廢棄物。（警方提供）

    檢警調開挖朱男家族回填的事業廢棄物。（警方提供）

    新竹縣環保清運業者朱有宏與三個兒子經營多家家族環保公司，二〇二二年七月起陸續承攬事業廢棄物清除，並承租多筆土地，假借整地名義，合法掩護非法，將垃圾埋進承租土地牟取暴利，非法回填體積近五萬立方米，相當於廿餘座標準游泳池，不法利益超過一億五千萬元，新竹地院依廢棄物清理法將朱男父子判處兩年六月到一年四月不等徒刑，犯罪所得沒收，朱男的五百多萬元銀行存款與價值兩千多萬元的土地均遭查扣。

    法官調查，新竹縣大山企業社負責人朱有宏身兼苗栗縣德利通環保公司實際負責人，朱男由兒子出面於二〇二二年承租新竹縣多處土地，作為廢棄物轉運分類貯存場所，以及廢棄物回填場，接受委託清運石綿瓦、廢磚頭等事業廢棄物後，載運前往堆置回填，導致山坡地邊坡出現張力裂縫及邊坡裸露，而有致生水土流失之虞。

    經保七總隊第三大隊去年一月會同新竹縣調查站、環境部到大山企業社搜索，因而查得上情。

    法官審酌被告等人未依規定取得許可文件，竟違法從事廢棄物之貯存、處理，漠視政府對環境保護政策宣導，破壞自然環境範圍巨大，影響環境衛生，朱男與三個兒子甚至未經主管機關許可，任意提供土地堆置廢棄物，對於環境造成污染，影響生態保育；且非法占用山坡地，致生水土流失未遂，對環境影響重大，應予嚴懲。

    本案透過環境部環境以無人機空拍，再與國土測繪中心合作，計算結果廢棄物量體為約五萬立方公尺，算出朱男犯罪所得為一億五四八八萬元。

    新竹檢方為保全追徵朱男犯罪所得，向地院聲請查扣朱男名下七個銀行帳戶共五八〇萬元以及土地二四二七萬元，經法官裁定准許。

    法官將朱男依廢棄物清理法非法清理廢棄物罪，處有期徒刑二年六月，犯罪所得一億五四八八萬元沒收。三個兒子也被判一年八月不等徒刑。

