檢警查緝大麻黑數 全國掃蕩兩天逮245人

高等檢察署動員檢警單位於上月廿三至廿四日，執行兩天的全國同步「〇九一七查緝施用大麻黑數專案」查緝行動，經統計，執行搜索地點達三三〇處，查獲涉嫌吸食及持有大麻毒品者二四五人，扣得大麻一點六八公斤，及大麻製品八十三個、大麻煙彈九十七顆、大麻煙彈載具卅五支與研磨器等施用大麻器具，未來檢警將持續聚焦挖掘大麻黑數，發動全國性、系統性的打擊行動。

警政署表示，統計近幾年我國查緝第二級毒品大麻總重量竄升，去年全年即查獲達二四九三公斤、一萬三九一七株，但地方檢察署偵結施用大麻人數為一三〇五人，查獲施用人數與查緝重量不成比例，研判國內大麻市場需求增加，顯示查緝實務上存在大量施用大麻人口黑數，須深入打擊及擬定防制政策。

這次查緝行動是繼高檢署、警政署去年執行的「〇三〇五」、「〇九〇二」專案成果，再度發動全國性查察。警政署分析，自查獲的施用大麻案例發現，部分施用者有宣稱大麻具治療難治型癲癇、抑制癌症疼痛等療效，或有出入大麻合法化國家的經驗，進而鼓吹大麻合法化之聲音，且有以電子煙方式施用或以大麻再製品使用等情形。

警政署對此呼籲，我國將大麻列為二級毒品，對此類犯罪採取零容忍的態度，儘管部分人士宣稱大麻具有所謂的醫療效果或鼓吹合法化，但科學證實吸食大麻會對中樞神經系統造成危害，並可能導致妄想、幻覺等嚴重病症，影響身心健康，警方也將全力落實政府反毒政策「溯源斷根、斬草除根」決心。

