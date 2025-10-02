「破解賭網」騙投資 詐近9千萬 首腦求刑400年可判30年

警方查扣名車、土地等資產達6000餘萬元。 （記者鄭景議翻攝）

警政署發動全國同步查緝行動，查出三十七歲男子吳勁呈，涉夥同越南籍男子杜文龍共組台越跨境假投資詐騙集團，在社群平台散佈過去罕見的「破解賭博網站」話術，誘騙民眾拿錢投資；台中地檢署孝股檢察官李濂指揮刑事局國際科偵一隊偵辦，八月底逮捕吳、杜在內的台越嫌犯二十九人，查扣六千餘萬元，清查出有五十位民眾受害，遭詐九千餘萬元；中檢偵查終結，依一罪一罰原則對首腦吳男每一罪均從重求處八年徒刑，總計求刑四百年，在數罪併罰下，可處最高上限三十年有期徒刑。

逮台越嫌犯29人 查扣資產6千萬

警方調查，該詐團分工細膩，由吳男出資主持，招募台籍嫌犯成立洗錢水房、行騙機房、詐騙廣告投放商、工程師等多個部門，在臉書、Threads、IG、小紅書等各式社群平台散布、投放假廣告，宣稱握有「破解賭博網站」方法，民眾投入金錢投資，就能透過知名賭博網站賺錢分紅；詐團還誘使被害人加入LINE群組，慫恿被害人去詐團架設的假投資網站投資操作。

杜文龍則組成越南車手集團，募集無前科的越南人組成車手集團，分工為車手頭、取簿手、收水手、收簿頭、控盤等角色，跑遍全國收款。

檢警從去年十一月展開收網行動，到今年八月底為止，查扣房屋二棟、土地七筆、名車五輛、現金三百五十萬元、泰達幣一萬五千四百八十顆（約台幣五十一萬元）等詐團資產，合計六千餘萬元。

中檢依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法詐欺等罪起訴二十九人，對吳勁呈具體求刑每一罪八年徒刑；對水房首謀卓男與控盤首腦楊男，每一罪各求刑七年，全案已移由台中地院續押審理中。

詐團主嫌吳勁呈遭求處重刑。（記者鄭景議翻攝）

