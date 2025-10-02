卡關憲法訴訟案 逾9成攸關人民權益

卡關憲法訴訟案，逾九成以上的憲法訴訟案件與人民的權益息息相關。圖為示意圖。（資料照）

民團︰受害的都是是求助無門的民眾

藍白兩黨聯手通過憲法訴訟法修正案，提高大法官評議等門檻，並兩度封殺大法官人事案，致憲法法庭呈現癱瘓狀態，至八月底止，尚有三百六十件躺平在憲法法庭，引起不少民怨。

民團台灣光寰協會秘書長林韋任表示，逾九成以上的憲法訴訟案件與人民的權益息息相關，憲法法庭實質癱瘓結果，受害的都是求助無門的民眾。

立院去年底三讀通過憲訴法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告的大法官人數不得低於九人，而去年十月底有七位大法官任期屆滿，目前僅存八位大法官，又因立院兩度封殺大法官提名人選，致憲法法庭實質停擺、無法運作。

憲法法庭統計，截至今年八月底，尚有三百六十件釋憲案躺在憲法法庭未能結案，其中有三二七件是由人民聲請，占比達九〇．八三％，另外法院廿一件、機關七件、立法委員五件，憲法法庭未能做成任何實體判決，只有程序裁定，以致人民的憲法權益被迫「卡關」。

長期關注兒少權益的台灣光寰協會秘書長林韋任表示，憲法法庭逾九成的憲法訴訟案與人民權益息息相關，不管是高院重啟審理的侮辱國旗案關於人民言論自由的認定，或是光寰協會目前正進行的「性侵害追訴權時效」釋憲案，都凸顯當憲法法庭癱瘓，對於人民權益救濟所形成的阻礙如此沉重。

據指出，備受婦團、民團關注的「性侵害追訴權時效」釋憲案，近廿年有一〇九七位性侵被害人，因追訴時效太短而無法提告，致許多加害人仍逍遙法外，民團聲請釋憲已受理，但釋憲結果仍遙遙無期。

林韋任指出，目前憲法法庭實質癱瘓，輸的不會是執政黨，受到池魚之殃、無辜株連者，都是求助無門的受害者。憲法法庭癱瘓的越久，就會出現越多無法得到救濟的人民，呼籲朝野，不管是否要重新啟動修正憲訴法或做其他努力，讓憲法法庭不至於癱瘓，或補足大法官人數，都是可以努力的方向。

