為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    卡關憲法訴訟案 逾9成攸關人民權益

    2025/10/02 05:30 記者楊國文／台北報導
    卡關憲法訴訟案，逾九成以上的憲法訴訟案件與人民的權益息息相關。圖為示意圖。（資料照）

    卡關憲法訴訟案，逾九成以上的憲法訴訟案件與人民的權益息息相關。圖為示意圖。（資料照）

    民團︰受害的都是是求助無門的民眾

    藍白兩黨聯手通過憲法訴訟法修正案，提高大法官評議等門檻，並兩度封殺大法官人事案，致憲法法庭呈現癱瘓狀態，至八月底止，尚有三百六十件躺平在憲法法庭，引起不少民怨。

    民團台灣光寰協會秘書長林韋任表示，逾九成以上的憲法訴訟案件與人民的權益息息相關，憲法法庭實質癱瘓結果，受害的都是求助無門的民眾。

    立院去年底三讀通過憲訴法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告的大法官人數不得低於九人，而去年十月底有七位大法官任期屆滿，目前僅存八位大法官，又因立院兩度封殺大法官提名人選，致憲法法庭實質停擺、無法運作。

    憲法法庭統計，截至今年八月底，尚有三百六十件釋憲案躺在憲法法庭未能結案，其中有三二七件是由人民聲請，占比達九〇．八三％，另外法院廿一件、機關七件、立法委員五件，憲法法庭未能做成任何實體判決，只有程序裁定，以致人民的憲法權益被迫「卡關」。

    長期關注兒少權益的台灣光寰協會秘書長林韋任表示，憲法法庭逾九成的憲法訴訟案與人民權益息息相關，不管是高院重啟審理的侮辱國旗案關於人民言論自由的認定，或是光寰協會目前正進行的「性侵害追訴權時效」釋憲案，都凸顯當憲法法庭癱瘓，對於人民權益救濟所形成的阻礙如此沉重。

    據指出，備受婦團、民團關注的「性侵害追訴權時效」釋憲案，近廿年有一〇九七位性侵被害人，因追訴時效太短而無法提告，致許多加害人仍逍遙法外，民團聲請釋憲已受理，但釋憲結果仍遙遙無期。

    林韋任指出，目前憲法法庭實質癱瘓，輸的不會是執政黨，受到池魚之殃、無辜株連者，都是求助無門的受害者。憲法法庭癱瘓的越久，就會出現越多無法得到救濟的人民，呼籲朝野，不管是否要重新啟動修正憲訴法或做其他努力，讓憲法法庭不至於癱瘓，或補足大法官人數，都是可以努力的方向。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播