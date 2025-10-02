憲法法庭被癱瘓 360案停擺／侮辱國旗案 高院不等釋憲重啟審理

侮辱國旗案停擺八年，高院昨天重啟審理。圖為二〇一五年參與行動的陳儀庭（中）遭警方逮捕畫面。 （資料照）

高院︰侮辱國旗罪有違憲之虞

主張台獨的台灣國成員陳儀庭、陳妙婷及友人劉珮瑄，為表達政治理念，十年前國慶日割損新北市中正橋上十多面國旗，新北地院一審依刑法侮辱國旗罪各判拘役廿天，但新北地院二審認定三人所為屬憲法規範的「表意自由」，應受言論自由保障，均改判無罪，檢方上訴，高等法院認為侮辱國旗罪有違憲之虞，二〇一七年裁定「停止審理」並聲請釋憲，但此案因憲法法庭停擺，前後躺平八年，高院決定不等釋憲結果，八月底裁定「重新審理」，昨重啟審理，定十月廿九日宣判。

此案停止審理 前後躺平8年

這是憲法法庭七位大法官人事案遭藍白立委二度封殺而癱瘓至今，法院被迫續審釋憲聲請案的首例；資深法界批評，憲法法庭被迫停擺，已嚴重影響人民釋憲權，至今年八月底止，尚有「性侵案追訴權時效」等三百六十件釋憲聲請案被擱置不動，問題相當嚴重。

請繼續往下閱讀...

法界︰憲法法庭停擺 影響人民釋憲權

二〇一五年國慶日凌晨，陳儀庭、陳妙婷偕同劉珮瑄、徐大為、廖安祈三名友人，割破新北市中正橋上懸掛的十多面國旗，並折斷懸掛國旗的旗桿，檢方依侮辱國旗罪起訴五人。新北地院簡易庭一審判五人各拘役二十天，得易科罰金兩萬元。陳儀庭三人上訴，徐、廖未上訴而定讞。

陳儀庭三人稱，毀損國旗只為表達對國家認同的意見，並稱「不認為那是我國國旗，如果是…會用我的生命保護它」、「藉由這個行動引起社會大眾就『黨國不分威權歷史』等重大議題進行討論」等理念。

新北地院二審認定，憲法保障言論、著作、出版自由，即表意自由，涵蓋以任何「方式」表達意見的自由，並不侷限於聲音或文字，陳三人以損壞國旗做為政治性言論應受最高度保障，均改判無罪。檢方不服上訴。

高院合議庭認為，刑法侮辱國旗罪已牴觸憲法對言論、思想自由的保障，也違反比例原則，二〇一七年裁定停止審理並聲請釋憲。

由於當時釋憲機關大法官會議遲未做出釋憲結果，加上憲法法庭遭藍白全面封殺大法官人事案，致實質癱瘓，此案已躺平八年，重組後的高院合議庭看不下去，今年八月底裁定「重新審理」，昨傳訊三名被告出庭。

侮辱國旗案3人主張無罪

陳儀庭、劉珮瑄及嫁到德國而以書狀陳述的陳妙婷均主張，損壞國旗乃表達政治意見的「手段」，屬政治性的象徵性言論，屬憲法保障的言自由範疇，並無侮辱中華民國不法意圖，均應判無罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法