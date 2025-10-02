警署第3季四合一查緝 成果豐碩 逮詐團5千多人 扣詐團12.2億

刑事警察局公布四合一專案成果，查扣詐團不法利得12.2億餘元。（記者鄭景議攝）

警政署將首要的四大執法重點打詐、掃黑、肅槍和緝賭，於今年第三季展開全國性四合一專案行動，刑事警察局昨天公布專案成果，共查獲詐欺集團九百三十一團、拘提到案五千四百四十九人，其中二千二百五十七人遭拘捕，拘捕率逾四成，並查扣不法利得十二億二千四百四十七萬餘元，另掃黑、肅槍、緝賭亦成果豐碩。

掃黑、肅槍、緝賭 也都有展獲

警署於七月間發動的今年第三波四合一全國同步查緝行動，除打擊詐團外，也瓦解黑幫組織一百七十七個、逮捕一千零五十三人，這部分查出的不法金流有六千二百九十四萬餘元。槍械部分，共查獲一百二十六件槍砲案，逮捕一百三十三人，起出非法槍械四百七十一枝；查辦賭博案三百三十一件、逮一千九百二十六人，起獲現金五千八百九十七萬餘元，清查的下注金流更高達二百六十五億一千三百五十三萬餘元。

詐團盯上光復災情 假募款誘騙

此外，刑事局長周幼偉提醒，近期詐團趁花蓮馬太鞍溪災情散佈假募款訊息，呼籲民眾應認明政府公告的官方捐款專戶。

刑事局指出，此次專案查出竹聯幫寶和會劉姓小組長組假投資詐團，招募車手假冒「理財專員」向被害人面交現金，並開設人頭公司戶洗錢至香港，該香港帳戶還幫包括寶和會在內的一些台灣黑幫，洗錢金額達一億九千萬元，被刑事局偵四大隊第三隊破獲。台中尊鎮會涉組成假公安詐團，詐騙香港及海外台人兩億三千萬元等。

